Galaxy Z Fold8 Wide尺寸曝光 摺合後僅9.8mm厚

文中尚將 Galaxy Z Fold8 Wide 非官方效果圖，跟已發佈 HUAWEI Pura X Max 官方圖同場比較，可看到兩者螢幕比例接近，而 Z Fold8 Wide 就可能用上更方正線條。

較早前爆料達人 Ice Universe 就在 X 帳號，展示了 Galaxy Z Fold8 Wide 效果圖及疑似手機尺寸資訊，當中顯示裝置具摺合後 9.8mm、開展時 4.3mm 薄身設計。

寬比例螢幕大摺人氣新品，除已開賣 HUAWEI Pura X Max 手機、跟傳聞中最快 9 月現身的蘋果 iPhone Fold 外，尚有可能於 7 月發佈的三星Samsung Galaxy Z Fold8 Wide 作為 Android 闊摺屏代表。

兩機在螢幕比例部份亦稍有分別，據透露 Z Fold8 Wide 具外屏 4.7：3、主屏 4.7：3 比例；跟外屏 4.24：3 及主屏 4.4：3 的 Pura X Max 相對窄身。

Mobile Magazine 短評：現時流出資訊來看，無論三星跟蘋果的闊摺屏首作，外觀及畫面比例都類近 Pura X Max，但或均僅具雙鏡，未像後者提供潛望長焦三鏡。