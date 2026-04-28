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科技
出版：2026-Apr-28 11:03
更新：2026-May-15 19:00

Instagram推出全新Instants app香港都玩到　實試24小時閱後即焚直接分享相片

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Instagram在部分地區帶來全新「Instants」app。

Instagram在部分地區帶來全新「Instants」app。

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Instagram再次擴展其社交應用程式列表，這次推出的是「Instants」app，模仿了Snapchat的核心功能，香港App Store及Google Play現已上架可以免費下載使用。

Instagram Instants現已在部分地區推出。 Instagram Instants可以直接打開相機。 Instagram Instants能看到好友的相片並作出回應。 Instagram Instants用家可看到自己一個月內的發文。 Instagram Instants內容可在IG上觀看。 Instagram Instants使用IG帳戶管理。

Shots獨立而成

Instagram Instants是一款專為先前名為「Shots」的功能而設計的應用程式，功能先前整合在IG的訊息功能中，可作快速即時的分享，不過使用者體驗並不普及，隨著setlog早前爆紅，今次可能再度引起用家注意。

Instants應用程式可讓你使用IG帳號登錄，並直接開啟相機，並將這些精彩瞬間分享給朋友，照片會在24小時後自動消失。Instagram說明這是一個與好友分享閱後即焚照片的app，無需編輯即刻分享，24小時一旦消失後再無法查看，透過Instagram Instants分享的內容也可以在IG中查看。

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Instants現可在香港使用。 Instants可以加小工具在主頁作即時分享。 Instants介面相當簡潔。

超直接分享相片

實試介面及玩法直接簡單，只需在app上拍一張snapshot即時上傳，完全不需編輯及其他操作。在訊息（DM）收件箱中看到朋友的Instants該功能外觀像一疊小相片，睇完即時消失，完全不留痕跡。最近的Instants會儲存在私人封存區，僅限本人查看。

如果想將內容留下，可分享回顧至IG Stories，只需在封存區輕按按鈕，將最近發送的Instants發布至Stories。如需撤回亦可即時輕按出現的「復原」按鈕，在他人查看前取消發送。所有Instants在被查看後會消失，且任何人都無法截圖。朋友無法查看其他曾瀏覽你Instants的用戶，你亦無法得知朋友Instants的瀏覽者。

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