Galaxy S26 專業文件掃描功能 將下放至這幾款手機

Samsung每逢推出年度旗艦手機，總會帶來一些改善生活品質的軟體進化，而今年Galaxy S26 系列就帶來「文件掃描」改良功能，有消息傳出這個功能不只是新機獨享。據最新的系統開發進度顯示，這項原本由 Galaxy S26 獨佔的便利工具，預計將隨著 One UI 8.5 版本的更新，逐步推送到多款上一代的旗艦產品身上。

Document Scan支援PDF輸出

這次更新的核心重點在於大幅強化了掃描的效率與整理邏輯。在過去的操作邏輯中，使用者若連續拍攝多張文件照片，系統往往會將其視為獨立影像儲存，導致後續整理極為不便。而全新的「Document Scan」功能則徹底解決了這個痛點，它支援將連續拍攝的多幀畫面直接整合並輸出為單一的 PDF 檔案，對於時常需要處理合約、筆記或報銷單據的商務人士來說，無疑可以提升效率。