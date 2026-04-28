Galaxy S26 專業文件掃描功能 將下放至這幾款手機

Samsung每逢推出年度旗艦手機，總會帶來一些改善生活品質的軟體進化，而今年Galaxy S26 系列就帶來「文件掃描」改良功能，有消息傳出這個功能不只是新機獨享。據最新的系統開發進度顯示，這項原本由 Galaxy S26 獨佔的便利工具，預計將隨著 One UI 8.5 版本的更新，逐步推送到多款上一代的旗艦產品身上。
Document Scan支援PDF輸出
這次更新的核心重點在於大幅強化了掃描的效率與整理邏輯。在過去的操作邏輯中，使用者若連續拍攝多張文件照片，系統往往會將其視為獨立影像儲存，導致後續整理極為不便。而全新的「Document Scan」功能則徹底解決了這個痛點，它支援將連續拍攝的多幀畫面直接整合並輸出為單一的 PDF 檔案，對於時常需要處理合約、筆記或報銷單據的商務人士來說，無疑可以提升效率。
除了核心掃描技術的提升，Samsung這次也聽取了用家，改善了功能入口的便捷度。在更新至 One UI 8.5 後，使用者不再需要每次都從相機介面慢慢摸索，只需進入相機設定選單中的掃描選項，即可開啟「將文件掃描添加至應用程式螢幕」的開關。如此一來，手機桌面便會出現一個專屬快捷圖示，讓用家在需要掃描時能一鍵直達。
目前首輪確認獲得這項功能的手機清單，包括去年熱銷的 Galaxy S25 系列全家族，包含 S25、S25+、S25 Ultra 以及具備特殊設計的 S25 Edge。此外，摺疊屏旗艦 Galaxy Z Fold7 與 Z Flip7 也同樣名列首波名單之中。雖然目前市面上還有更多支援 One UI 8.5 的中高階機種，但 Samsung尚未透露這些機型是否具備足夠的硬體算力來支援此功能，預計需等待後續官方釋出更完整的更新日誌才能揭曉。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載