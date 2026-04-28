Samsung Galaxy Wide Fold挑戰全球最薄 摺疊後厚度僅9.8mm

Samsung旗艦級摺機新作 Galaxy Wide Fold 預計於三個月後正式面世。作為品牌首款主打「闊摺疊」設計的產品，Samsung對其市場表現寄予厚望，首批備貨量已達 100 萬部!
Galaxy WideFold 成功將摺疊後的厚度壓縮至 9.8mm，而展開狀態下最薄處僅為 4.9mm。整機重量被嚴格控制在 220g 以內，這項數據讓它有望問成為球最輕薄闊摺疊手機。為了達成這一成就，Samsung採用了新一代水滴型鉸鏈技術，大幅減輕組件重量外，更能有效減少螢幕折痕，提升視覺完整度。
硬體配置方面，Galaxy Wide Fold新機搭載專為 Samsung優化的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，提供最高 16GB RAM 與 1TB 儲存空間的強悍組合。螢幕顯示內螢幕採用 4:3 比例的 7.6 吋面板，外螢幕則為 5.4 吋，兩者均具備 120Hz LTPO 動態更新率技術，峰值亮度高達 2600 nit，確保在強光下仍能清晰顯示。
Galaxy Wide Fold 規格 傳配5000mAh大電
儘管機身追求極致纖薄，Galaxy Wide Fold 依然內置了 5000mAh 大容量電池，並支援 45W 有線快充與 25W 無線充電。影像系統則採取實用導向的雙攝方案，由 5000 萬像主鏡頭與 1200 萬像超廣角鏡頭組成，足以應付日常高品質拍攝需求。
Samsung Galaxy Wide Fold 不僅要面對 HUAWEI Pura X 系列的夾擊，還需應對 Apple 預計在9月發表的摺機。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載