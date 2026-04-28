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科技
出版：2026-Apr-28 14:00
更新：2026-Apr-28 14:00

Samsung Galaxy Wide Fold挑戰全球最薄 摺疊後厚度僅9.8mm

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Samsung Galaxy Wide Fold挑戰全球最薄 摺疊後厚度僅9.8mm

Samsung Galaxy Wide Fold挑戰全球最薄 摺疊後厚度僅9.8mm

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Samsung旗艦級摺機新作 Galaxy Wide Fold 預計於三個月後正式面世。作為品牌首款主打「闊摺疊」設計的產品，Samsung對其市場表現寄予厚望，首批備貨量已達 100 萬部!

Galaxy WideFold 成功將摺疊後的厚度壓縮至 9.8mm，而展開狀態下最薄處僅為 4.9mm。整機重量被嚴格控制在 220g 以內，這項數據讓它有望問成為球最輕薄闊摺疊手機。為了達成這一成就，Samsung採用了新一代水滴型鉸鏈技術，大幅減輕組件重量外，更能有效減少螢幕折痕，提升視覺完整度。

硬體配置方面，Galaxy Wide Fold新機搭載專為 Samsung優化的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 處理器，提供最高 16GB RAM 與 1TB 儲存空間的強悍組合。螢幕顯示內螢幕採用 4:3 比例的 7.6 吋面板，外螢幕則為 5.4 吋，兩者均具備 120Hz LTPO 動態更新率技術，峰值亮度高達 2600 nit，確保在強光下仍能清晰顯示。

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7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖） 7招預防肩頸背痛（am730製圖）

Galaxy Wide Fold 規格 傳配5000mAh大電

儘管機身追求極致纖薄，Galaxy Wide Fold 依然內置了 5000mAh 大容量電池，並支援 45W 有線快充與 25W 無線充電。影像系統則採取實用導向的雙攝方案，由 5000 萬像主鏡頭與 1200 萬像超廣角鏡頭組成，足以應付日常高品質拍攝需求。

Samsung Galaxy Wide Fold 不僅要面對 HUAWEI Pura X 系列的夾擊，還需應對 Apple 預計在9月發表的摺機。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

儘管機身追求極致纖薄，Galaxy Wide Fold 依然內置了 5000mAh 大容量電池，並支援 45W 有線快充與 25W 無線充電。（網上效果圖）

儘管機身追求極致纖薄，Galaxy Wide Fold 依然內置了 5000mAh 大容量電池，並支援 45W 有線快充與 25W 無線充電。（網上效果圖）

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