OPPO Find N6手機實試：摺痕真係「近乎隱形」？哈蘇鏡頭有幾強

雖然大摺熱潮不及去年，因為始終給人印象是摺痕太深、規格不及直板機，不過OPPO上月推出的大摺Find N6就打破這些局限，真正做到零感摺痕，加上與Hasselblad共同開發的2億像素哈蘇鏡頭，以及超薄機身、頂級Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片、整套AI功能及6000mAh大電池，集頂級配置於一身。

OPPO Find N6最大賣點就是零觸感摺痕，採用第二代鈦合金彎曲鉸鏈，以3D液態列印技術和 Clover Balance Pivot打造出更平坦的顯示器，自動平滑柔性玻璃，展開手機摺痕就會逐漸自動平滑。實試黑屏下摺痕真的極淺幾乎平滑，打開使用時摺痕更加不明顯，摸上手亦不覺，應是現時最平滑的摺機。屏幕更有IP56、IP58、IP59防水防塵等級，航空級鋁合金框架配納米晶玻璃，堅固耐用。

Find N6摺疊後厚8.93mm，打開後最薄更只有約4.1mm，225g重量，拿上手相當輕巧纖薄。摺疊手感亦很好，可作低角度懸停，合上有磁力吸附，貼合無縫。機側有個自訂快捷鍵，可以進行AI一鍵閃記功能、靜音、相機等功能。

大屏優勢是可作多工處理，Find N6可同時開啟4個app，而且可自訂大小，隨時切換，或邊看影片邊寫筆記，使用上流暢不窒，相當方便。

外屏6.62吋、內屏8.12吋，支援1-120Hz刷新率、最低1nit、峰值亮度分別為3600nits及2500nits，支援Dolby Vision及HDR Vivid，亦有人工智慧護眼功能。視野亮麗清晰，加上大屏打機、煲劇特別有沉浸感。

另一個賣點是哈蘇大師相機系統，4鏡配置有2億像素哈蘇超清晰鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭、5000萬像素長焦潛望鏡以及一個多光譜感應器真彩色鏡頭。拍出來的相片色彩鮮明真實，沒有過度AI油畫化，長焦效果亦相當好，即使有一定AI美化，但效果不算假。2億像素相片放大後仍然細緻，個人鍾情OPPO獨有的X-PAN模式，還原哈蘇傳奇寬幅底片的魅力。

頂級晶片大電池

Find N6採用6000mAh矽負極電池，續航力長達一天，更支援80W SUPERVOOC快充及50W AIRVOOC無線充電，不怕電力不足。內置Snapdragon 8 Elite Gen 5以及自家Trinity引擎，性能上沒有挑剔，支援各種AI功能，以及可額外選購AI Pen，充份發揮大摺巨芒功能。

OPPO Find N6備有深空鈦及盛放橙兩種配色，16GB+512GB配置，售價$12999，現已上市。