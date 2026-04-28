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科技
出版：2026-Apr-28 15:00
更新：2026-Apr-28 15:00

OPPO Find N6手機實試：摺痕真係「近乎隱形」？哈蘇鏡頭有幾強

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OPPO Find N6大摺集合頂級規格配置於一身。

OPPO Find N6大摺集合頂級規格配置於一身。

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雖然大摺熱潮不及去年，因為始終給人印象是摺痕太深、規格不及直板機，不過OPPO上月推出的大摺Find N6就打破這些局限，真正做到零感摺痕，加上與Hasselblad共同開發的2億像素哈蘇鏡頭，以及超薄機身、頂級Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片、整套AI功能及6000mAh大電池，集頂級配置於一身。

OPPO Find N6為書本式大摺手機。 OPPO Find N6打開後真的不覺摺痕。 OPPO Find N6摺痕極淺。 OPPO Find N6兩邊機身相當貼合。 OPPO Find N6可如書本般半打開使用。

超強隱形摺痕

OPPO Find N6最大賣點就是零觸感摺痕，採用第二代鈦合金彎曲鉸鏈，以3D液態列印技術和 Clover Balance Pivot打造出更平坦的顯示器，自動平滑柔性玻璃，展開手機摺痕就會逐漸自動平滑。實試黑屏下摺痕真的極淺幾乎平滑，打開使用時摺痕更加不明顯，摸上手亦不覺，應是現時最平滑的摺機。屏幕更有IP56、IP58、IP59防水防塵等級，航空級鋁合金框架配納米晶玻璃，堅固耐用。

OPPO Find N6摺合手感舒適。 OPPO Find N6可作低角度懸停。 OPPO Find N6以圓角平邊設計。 OPPO Find N6機側有快捷鍵、音量及開關鍵。 OPPO Find N6最薄更只有約4.1mm。 OPPO Find N6鉸鏈實淨。

最薄4.1mm

Find N6摺疊後厚8.93mm，打開後最薄更只有約4.1mm，225g重量，拿上手相當輕巧纖薄。摺疊手感亦很好，可作低角度懸停，合上有磁力吸附，貼合無縫。機側有個自訂快捷鍵，可以進行AI一鍵閃記功能、靜音、相機等功能。

OPPO Find N6內屏為8.12吋。 OPPO Find N6可同時打開4個app。 OPPO Find N6打機可用盡大屏幕。 OPPO Find N6下方可當鍵盤使用。

8吋多工大屏

外屏6.62吋、內屏8.12吋，支援1-120Hz刷新率、最低1nit、峰值亮度分別為3600nits及2500nits，支援Dolby Vision及HDR Vivid，亦有人工智慧護眼功能。視野亮麗清晰，加上大屏打機、煲劇特別有沉浸感。

大屏優勢是可作多工處理，Find N6可同時開啟4個app，而且可自訂大小，隨時切換，或邊看影片邊寫筆記，使用上流暢不窒，相當方便。

OPPO Find N6配備哈蘇大師4鏡頭相機。 OPPO Find N6的X-PAN相機模式。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6 2億像素試相。（經壓縮） OPPO Find N6試相。 OPPO Find N6試相。

哈蘇相機加持

另一個賣點是哈蘇大師相機系統，4鏡配置有2億像素哈蘇超清晰鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭、5000萬像素長焦潛望鏡以及一個多光譜感應器真彩色鏡頭。拍出來的相片色彩鮮明真實，沒有過度AI油畫化，長焦效果亦相當好，即使有一定AI美化，但效果不算假。2億像素相片放大後仍然細緻，個人鍾情OPPO獨有的X-PAN模式，還原哈蘇傳奇寬幅底片的魅力。

OPPO Find N6內置Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片。 OPPO Find N6可使用各種自家AI功能。 OPPO Find N6快捷鍵可一按使用AI功能。 OPPO Find N6的6000mAh電池支援快充。

頂級晶片大電池

Find N6採用6000mAh矽負極電池，續航力長達一天，更支援80W SUPERVOOC快充及50W AIRVOOC無線充電，不怕電力不足。內置Snapdragon 8 Elite Gen 5以及自家Trinity引擎，性能上沒有挑剔，支援各種AI功能，以及可額外選購AI Pen，充份發揮大摺巨芒功能。

OPPO Find N6備有深空鈦及盛放橙兩種配色，16GB+512GB配置，售價$12999，現已上市。

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