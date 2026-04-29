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科技
出版：2026-Apr-29 07:00
更新：2026-Apr-29 07:00

Samsung Galaxy S27鏡頭或因加入Qi2 磁吸功能重新排列

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Samsung Galaxy S27鏡頭或因加入Qi2 磁吸功能重新排列（網上效果圖）

Samsung Galaxy S27鏡頭或因加入Qi2 磁吸功能重新排列（網上效果圖）

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Samsung 旗艦手機的外型設計多年來保持著極高的品牌辨識度，尤其是機背鏡頭的排列方式，幾乎已成為 Galaxy 系列的標誌性符號。而近日據韓國的最新消息指出，Samsung 正考慮在未來的 Galaxy S27 系列手機中，針對主鏡頭組的放置位置進行大幅度調整。

這項潛在的設計更動，主因在於 Samsung 計畫為旗艦系列引入 Qi2 無線充電標準。Qi2 規格的一大特色是整合了磁吸對位功能，讓 Android 手機能夠像 iPhone 的 MagSafe 一樣，無需額外裝上磁吸保護殼，就能直接使用各類磁吸式配件。然而，要在機身內部嵌入環形磁石陣列，勢必會佔用背板空間，這與目前的鏡頭組件位置可能產生結構衝突，因此重新規劃鏡頭佈局成了研發團隊必須面對的課題。

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alaxy S27U vs S27 Pro對比（網上效果圖） alaxy S27U vs S27 Pro對比（網上效果圖）

如果這項傳聞最終落實，Galaxy S27 將會是近年來 Samsung 手機外觀變化最顯著的一代。磁吸功能的加入無疑能大幅提升用戶體驗，讓充電過程更精準高效，並擴展支架、卡包等配件的兼容性。雖然目前在 Android 陣營中僅有 Google 等少數品牌開始跟進這項標準，但若 Samsung 正式加入，將會顯著推動磁吸配件生態圈的普及化。

Galaxy S27或受晶片價格影響

儘管這項技術升級令人期待，但市場上仍存在變數。消息來源同時提到，由於近期零部件成本持續波動，特別是記憶體與儲存晶片的價格走勢不穩，Samsung 內部對於是否在 Galaxy S27 世代就急於推行這項高成本的改版仍有保留。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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