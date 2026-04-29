Samsung Galaxy S27鏡頭或因加入Qi2 磁吸功能重新排列

Samsung 旗艦手機的外型設計多年來保持著極高的品牌辨識度，尤其是機背鏡頭的排列方式，幾乎已成為 Galaxy 系列的標誌性符號。而近日據韓國的最新消息指出，Samsung 正考慮在未來的 Galaxy S27 系列手機中，針對主鏡頭組的放置位置進行大幅度調整。

這項潛在的設計更動，主因在於 Samsung 計畫為旗艦系列引入 Qi2 無線充電標準。Qi2 規格的一大特色是整合了磁吸對位功能，讓 Android 手機能夠像 iPhone 的 MagSafe 一樣，無需額外裝上磁吸保護殼，就能直接使用各類磁吸式配件。然而，要在機身內部嵌入環形磁石陣列，勢必會佔用背板空間，這與目前的鏡頭組件位置可能產生結構衝突，因此重新規劃鏡頭佈局成了研發團隊必須面對的課題。