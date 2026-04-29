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科技
出版：2026-Apr-29 13:00
更新：2026-Apr-29 15:00

母親節2026｜母親節禮物推介　Withings健康監測產品75折優惠

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母親節2026｜Withings健康監測產品套裝有75折優惠。

母親節2026｜Withings健康監測產品套裝有75折優惠。

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母親節仲未買禮物？健康監測用品品牌Withings推出了3款母親節優惠套裝，讓家人關注媽媽身體狀況。3款母親節優惠套裝於2026年5月1日至2026年5月17日期間以優惠價低至75折驚喜發售，各有兩款健康產品在內。

母親節2026｜Withings皇牌睡眠組合優惠價$1488。 母親節2026｜Withings體重管理專家組合優惠價$1388。 母親節2026｜Withings全天候實時健康管理組合優惠價$2288。
Withings BPM Connect一體式血壓計用法簡單。 Withings床墊下睡眠感測器可每天自動記錄睡眠質素。 Withings Body Smart智能體重計可測量脂肪與肌肉百分比、心率及代謝數據。 Withings ScanWatch Light智能手錶包含升級的HealthSense軟件和感測器。

國際臨床驗證產品

皇牌睡眠組合有BPM Connect一體式血壓計與Sleep Analyzer無感睡眠檢測墊，BPM Connect以一體成型設計，獲得美國FDA及歐盟CE Medical Device專業認證，準確度經臨床試驗驗證，符合 AAMI/ESH/ISO國際通用標準，能提供醫學級的血壓及心率測量。

另一款產品為床墊下睡眠感測器Sleep Analyzer，採用無感檢測設計，只需放在床墊下面，毫不影響睡眠習慣與舒適度，就能每天自動記錄睡眠質素、深淺睡眠及入睡時間等數據。獲得歐盟 CE Medical Device認證，並通過臨床驗證，具備醫學級睡眠分析與睡眠呼吸暫停檢測能力。數據會自動透過Wi-Fi上傳雲端，子女隨時隨地可用手機查看最新情況。組合原價$1886，母親節優惠價$1488。

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體重管理專家組合則有Body Smart智能體重計與BPM Connect一體式血壓計，Body Smart可測量脂肪與肌肉百分比、心率及代謝數據，安坐家中也可每日監測健康狀況。組合原價$1696，母親節優惠價$1388。

全天候實時健康管理組合則包括ScanWatch Light智能手錶與Sleep Analyzer無感睡眠檢測墊，ScanWatch Light智慧手錶可追蹤佩戴者心率並接收通知，電池續航更長達30天。配合Sleep Analyzer記錄晚間睡眠數據，更精準掌握睡眠狀況。組合原價$3056，母親節優惠價$2288。

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