母親節2026｜母親節禮物推介　Withings健康監測產品75折優惠

母親節仲未買禮物？健康監測用品品牌Withings推出了3款母親節優惠套裝，讓家人關注媽媽身體狀況。3款母親節優惠套裝於2026年5月1日至2026年5月17日期間以優惠價低至75折驚喜發售，各有兩款健康產品在內。

國際臨床驗證產品

皇牌睡眠組合有BPM Connect一體式血壓計與Sleep Analyzer無感睡眠檢測墊，BPM Connect以一體成型設計，獲得美國FDA及歐盟CE Medical Device專業認證，準確度經臨床試驗驗證，符合 AAMI/ESH/ISO國際通用標準，能提供醫學級的血壓及心率測量。

另一款產品為床墊下睡眠感測器Sleep Analyzer，採用無感檢測設計，只需放在床墊下面，毫不影響睡眠習慣與舒適度，就能每天自動記錄睡眠質素、深淺睡眠及入睡時間等數據。獲得歐盟 CE Medical Device認證，並通過臨床驗證，具備醫學級睡眠分析與睡眠呼吸暫停檢測能力。數據會自動透過Wi-Fi上傳雲端，子女隨時隨地可用手機查看最新情況。組合原價$1886，母親節優惠價$1488。