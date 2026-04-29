買咗都要定期上線？Sony疑推新DRM　PS數位遊戲30天線上報到驗證

Sony被揭暗地推出有關PS4和PS5主機新DRM（數碼版權管理）規則，許多用戶發現部分遊戲需要進行30天的線上簽到，如果玩家不保持主機在線，可能會暫時失去遊戲授權。在受影響遊戲的詳情頁面，可以看到新的有效期限和「剩餘時間」的截止日期。PlayStation支援團隊已向多位用戶證實了這項變更，惹起PS玩家公憤。

強制執行上線 這種DRM機制針對的是數位版遊戲，強制玩家進行線上簽到，即玩家必須在30天內連接到互聯網，否則將面臨失去遊戲訪問權限的風險。之後玩家仍然可以恢復存取權限，但需要先連接網路來續訂遊戲授權，目前看來似乎只有在3月韌體更新之後安裝的遊戲才會受到影響。 受影響的使用者反映，即使將PS4或PS5設定為常用主機，也無法解除這項簽到機制。無論如何，從現在開始下載的任何遊戲都將強制執行這項新要求，實際上取消了單人遊戲的離線遊玩功能。

新政策代表購買的軟件並非真正屬於你，而僅僅是獲得了使用許可。這種使用權是透過DRM維持的，DRM會定期與經銷商的伺服器通信，以確保開發者對軟件的控制。這意味著如果經銷商或開發者突然決定停止對軟件的支持，即使玩家完全按照正規管道購買，亦沒有擁有權。當年Xbox One時代微軟也推出過類似的政策，Sony更在PS4發布前自豪地宣稱PS4「無需在線簽到」並作出嘲諷。 雖然PlayStation支援團隊已透過聊天機械人確認了這項新的DRM政策，但Sony至今尚未發布官方聲明。一些用戶認為只有透過PlayStation Plus取得的遊戲才會受到此DRM的限制，而另一些用戶則指出CMOS電池耗盡也會導致授權過期。