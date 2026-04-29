買咗都要定期上線？Sony疑推新DRM　PS數位遊戲30天線上報到驗證（更新內附Sony回應）

Sony被揭暗地推出有關PS4和PS5主機新DRM（數碼版權管理）規則，許多用戶發現部分遊戲需要進行30天的線上簽到，如果玩家不保持主機在線，可能會暫時失去遊戲授權。在受影響遊戲的詳情頁面，可以看到新的有效期限和「剩餘時間」的截止日期。PlayStation支援團隊已向多位用戶證實了這項變更，惹起PS玩家公憤。

強制執行上線 這種DRM機制針對的是數位版遊戲，強制玩家進行線上簽到，即玩家必須在30天內連接到互聯網，否則將面臨失去遊戲訪問權限的風險。之後玩家仍然可以恢復存取權限，但需要先連接網路來續訂遊戲授權，目前看來似乎只有在3月韌體更新之後安裝的遊戲才會受到影響。 受影響的使用者反映，即使將PS4或PS5設定為常用主機，也無法解除這項簽到機制。無論如何，從現在開始下載的任何遊戲都將強制執行這項新要求，實際上取消了單人遊戲的離線遊玩功能。