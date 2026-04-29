和記品牌MO+學生5G月費計劃優惠　$88起任用IG/WhatsApp/Netflix/YouTube

和記電訊旗下流動通訊品牌MO+推出專為Gen Zn及學生而設的5G月費計劃優惠。

和記電訊旗下流動通訊品牌MO+，推出專為Gen Z世代而設的全新5G服務。MO+以「Connect每個MOment」為理念，5G月費計劃貼合Gen Z生活節奏，而且價錢更加抵玩，折後最平由$66起。

MO+ SIM月費計劃

MO+專為18至29歲、Gen Z及學生而設，選用 MO+ SIM月費計劃後，即可加入成為「MO民」。MO+備有多款5G月費計劃，由$88/10GB至$218/120GB不等，提供高達6個月月費豁免。折後平均月費$88.5的服務計劃，包括30GB本地數據及2GB內地及澳門數據，配合15個熱門社交及娛樂應用程式任用數據，當中包括常用的WhatsApp、Instagram、YouTube、Netflix等，全面滿足即時通訊睇片需要。「MO民」更可以低至半價加購「防騙王」、PIA VPN及「防騙組合」增值服務。

扭蛋迎新禮物

MO+特別準備玩味十足的迎新禮物，凡選用MO+ SIM月費計劃，即可獲贈多達6張DGG by LBUY人氣電子扭蛋券，於全線DGG by LBUY數碼扭蛋站使用，上台「MO民」更可獲贈6個月月費豁免，網上限定簽36個月，更升級本地數據兼享9個月月費豁免。