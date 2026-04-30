科技
出版：2026-Apr-30 11:08
更新：2026-Apr-30 11:08

iPhone 螢幕將升級Liquid Glass Display 傳統邊框隱形

關於 Apple 新手機，現時網絡焦點均集中在品牌首款摺屏 iPhone Ultra 手機身上；不過直屏 iPhone 亦似乎會引入 Liquid Glass Display 螢幕，據透露該技術能讓用家使用時享有真全屏體驗，讓傳統螢幕邊框「隱形」。

據爆料達人 Ice Universe 在微博帳號透露，蘋果將為未來 iPhone 引入名為 Liquid Glass Display 螢幕技術，讓直屏 iPhone 能享用真全屏視野，讓傳統邊框隱形。

文中提到該技術與現有四曲面螢幕不同，能透過光學折射原理影響用家視覺，達至「隱藏」邊框同時不影響邊位螢幕細節效果，帶來前所未有高屏佔比直屏體驗。

iOS 27新功能 傳可升級相片畫質

爆料人另文提到 iOS 27 系統將加入三項關於相簿的 AI 功能，包括 Extend 智能延伸相外內容、Enhance 升級相片畫質，及 Reframe 多角度瀏覽相片功能。

Mobile Magazine 短評：雖文中未有提及引入 Liquid Glass Display 的 iPhone 型號，但可預期將會先引進至 Pro 系列機型，且頗大機會要待今年以後機型方會實裝。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

