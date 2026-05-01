HONOR Magic 9 傳10月亮相 或以平整螢幕取代曲面螢幕

HONOR 下一代旗艦手機 Magic 9 系列的研發進度已進入關鍵階段，據最新消息指出，該系列極有可能延續前作的發佈節奏，預計於今年 10 月正式亮相。然而，最令外界關注的並非單純的硬體升級，而是 HONOR 似乎打算在螢幕設計上做出重大改動，將全面捨棄過往標誌性的曲面螢幕，轉向全線採用平整螢幕（Flat Screen）面板。
降低誤觸機會
顧上一代 Magic 8 系列，標準版雖然已採用平整螢幕，但具備頂尖規格的 Magic 8 Pro 仍配置四曲面面板，以營造更具沉浸感的無邊框視覺效果與高端手感。不過據業內人士 DirectorShiGuan 的爆料，Magic 9 系列將成為 HONOR 首個全面擁抱直屏設計的旗艦產品線。這項轉變背後的動機主要在於提升裝置的耐用度與實用性，同時平整螢幕在生產成本的控管上更具優勢，且能提供更為穩定且一致的觸控交互體驗，降低誤觸的可能性。
影像系統方面，Magic 9 系列將再度迎來重量級合作。繼早前的合作企劃後，該系列將成為 ARRI 專業影像技術在行動通訊領域的第二部作品。這意味著新機在動態錄影與靜態攝影的色彩調校、光影處理上，將導入更多電影級的專業技術，有望再次推高行動影像的技術標竿。此外，Magic 9 系列的機身外觀設計亦傳出會進行大幅度優化，雖然目前尚無法確認機背指標性的圓形相機模組是否會被取代，但整體設計語彙預料會更符合現代極簡美學。
除了硬體端的高規格配置，軟體實力同樣是亮點所在。Magic 9 系列屆時將首度搭載全新的 MagicOS 11 作業系統，預期會針對使用者介面與底層效能進行深度優化，提供更為直覺且流暢的操作感。
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