HONOR Magic 9 傳10月亮相 或以平整螢幕取代曲面螢幕

HONOR 下一代旗艦手機 Magic 9 系列的研發進度已進入關鍵階段，據最新消息指出，該系列極有可能延續前作的發佈節奏，預計於今年 10 月正式亮相。然而，最令外界關注的並非單純的硬體升級，而是 HONOR 似乎打算在螢幕設計上做出重大改動，將全面捨棄過往標誌性的曲面螢幕，轉向全線採用平整螢幕（Flat Screen）面板。

降低誤觸機會

顧上一代 Magic 8 系列，標準版雖然已採用平整螢幕，但具備頂尖規格的 Magic 8 Pro 仍配置四曲面面板，以營造更具沉浸感的無邊框視覺效果與高端手感。不過據業內人士 DirectorShiGuan 的爆料，Magic 9 系列將成為 HONOR 首個全面擁抱直屏設計的旗艦產品線。這項轉變背後的動機主要在於提升裝置的耐用度與實用性，同時平整螢幕在生產成本的控管上更具優勢，且能提供更為穩定且一致的觸控交互體驗，降低誤觸的可能性。