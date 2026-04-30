Momax 3款抵買實用新品上場　磁吸迷你藍牙喇叭、支援iOS/Android可充電定位器

Momax再度推出新產品，今次有升級版1-Vibe Mood磁吸無線音箱，以「移動磁吸Hi-Fi」概念帶到日常，結合沉浸音效、氛圍燈效與磁吸免提體驗。另有兩款可充電迷你全球定位器Pinpop² X 可充電迷你藍牙全球定位器及PinCard² X Mini首度登場，支援 iOS及Android兩大系統，更可作USB-C充電，出行更方便。

Momax全新1-Vibe Mood磁吸無線喇叭採用磁吸配置與一體化設計，可直接對應iPhone MagSafe作支架。尺寸比起以往型號略為加大，加大版低頻震膜，令低音渾厚有力。更支援TWS模式，多揚聲器廣播系統可增強立體聲。另一個新升級是內置5個預設RGB環境氛圍燈，可隨音樂節奏與場景需求切換。提供黑色、鈦色及銀色3種配色，長達14小時連續音樂播放，建議零售價$329。

可充電藍牙定位器

Pinpop² X藍牙定位器主打快速定位，內置蜂鳴器即時發聲提示，同時具備定位保護機制，降低被不當定位的風險，兼顧私隱與安全。今代產品以USB-C充電，內置80mAh電池容量，免除頻繁更換一次性電池的麻煩，也能減少電池丟棄造成的電子垃圾。

特別在於雙系統定位技術，iOS及Android全面兼容，支援Apple Find My及Android Find Hub，不再受限於單一平台，iPhone或Android手機用戶皆可加入定位網絡並定位重要物品。有效範圍約15m，並有IPX7防水設計。提供黑色、白色、橙色及粉紅色4種配色，建議零售價$79。