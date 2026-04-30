熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Apr-30 14:00
更新：2026-Apr-30 14:00

Momax 3款抵買實用新品上場　磁吸迷你藍牙喇叭、支援iOS/Android可充電定位器

分享：
Momax推出升級版磁吸迷你藍牙喇叭以及兩款可支援iOS/Android的充電全球定位器。

Momax推出升級版磁吸迷你藍牙喇叭以及兩款可支援iOS/Android的充電全球定位器。

adblk4

Momax再度推出新產品，今次有升級版1-Vibe Mood磁吸無線音箱，以「移動磁吸Hi-Fi」概念帶到日常，結合沉浸音效、氛圍燈效與磁吸免提體驗。另有兩款可充電迷你全球定位器Pinpop² X 可充電迷你藍牙全球定位器及PinCard² X Mini首度登場，支援 iOS及Android兩大系統，更可作USB-C充電，出行更方便。

Momax 1-Vibe Mood磁吸無線喇叭可直接吸附在iPhone上聽歌。 Momax 1-Vibe Mood喇叭有3種配色可選。 Momax可用Android手機可作NFC一拍快速配對。 Momax 1-Vibe Mood可當支架使用，並配有RGB氣氛燈。 Momax 1-Vibe Mood比起舊型號更大。

新一代磁吸喇叭

Momax全新1-Vibe Mood磁吸無線喇叭採用磁吸配置與一體化設計，可直接對應iPhone MagSafe作支架。尺寸比起以往型號略為加大，加大版低頻震膜，令低音渾厚有力。更支援TWS模式，多揚聲器廣播系統可增強立體聲。另一個新升級是內置5個預設RGB環境氛圍燈，可隨音樂節奏與場景需求切換。提供黑色、鈦色及銀色3種配色，長達14小時連續音樂播放，建議零售價$329。

Momax Pinpop² X及PinCard² X Mini全球定位器。 Momax Pinpop² X及PinCard² X Mini全球定位器尺寸迷你。 Momax Pinpop² X底部為USB-C充電口。 Momax PinCard² X Mini的USB-C插口有膠粒保護。 Momax PinCard² X Mini比起舊款更細。

可充電藍牙定位器

Pinpop² X藍牙定位器主打快速定位，內置蜂鳴器即時發聲提示，同時具備定位保護機制，降低被不當定位的風險，兼顧私隱與安全。今代產品以USB-C充電，內置80mAh電池容量，免除頻繁更換一次性電池的麻煩，也能減少電池丟棄造成的電子垃圾。

特別在於雙系統定位技術，iOS及Android全面兼容，支援Apple Find My及Android Find Hub，不再受限於單一平台，iPhone或Android手機用戶皆可加入定位網絡並定位重要物品。有效範圍約15m，並有IPX7防水設計。提供黑色、白色、橙色及粉紅色4種配色，建議零售價$79。

adblk5

另一款卡片形的PinCard² X Mini，更加纖薄細小，特別針對錢包、護照夾、證件套、收納包及行李等日常隨身物品而設計。今代改成可充電設計，電池容量約60mAh，亦一樣支援Apple Find My及 Android Find Hub，更帶來軍用級IP68防水防塵規格。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務