蘇寧生活家電展限時優惠低至46折、滿$2000再減$200　$1800買智能電視、半價入手洗碗碟機

五一黃金週將至，蘇寧將於2026年5月1日至5月4日，一連4天於元朗廣場中庭舉辦《生活家電展》，集人氣品牌TCL、TOSHIBA及Hisense電視影音產品，以及Midea美的、Rasonic和 German Pool家電，精選產品優惠低至46折發售！現場購買家電產品滿$2000即減$200，購買任何兩件產品或以上即送$100蘇寧優惠券，買指定產品更可獲贈額外贈品。

影音家電大激減

精選產品包括TCL及Toshiba電視，最平32吋V35 FHD智能電視，原價$2990會場優惠價$1800；TCL QLED FHD Google智能電視亦只需$1840。43吋都好抵買，Toshiba DLED 4K智能電視只需$2550、TCL LED 4K智能電視只需$2380。另有一款Hisense QLED 4K智能電視，50吋只需$2650。

小型電器首推Rasonic及Midea美的，新款Rasonic WiFi智能無葉風扇原價$1080，會場優惠價$888；另一款座枱式洗碗碟機更由原價$3480減至$1738，買滿$2000更送一款循環扇。Midea美的1.8公升簡易電飯煲原價$399，會場優惠價$188；直流變頻遙控檯地風扇原價$599，會場優惠價$368；23公升變頻智能水波爐原價$3299，會場價$1890更送食物盒3件套裝，買滿$999送陶瓷蓋碗。