HONOR 600系列舉辦首個「寵物界金像獎」　試玩AI圖轉影片贏旗艦手機！

HONOR 600系列即日起上市，更宣布聯同保護動物慈善協會（LAP）舉辦全港首個「寵物界金像獎」，全城招募「毛孩AI電影主角」，透過全新HONOR 600系列的「AI圖轉影片 2.0」功能，將毛孩的照片及影片支持本地寵物領養團體，同時HONOR亦將捐款予LAP，為動物保護工作出一分力。

分享主子AI大片贏手機

HONOR 600系列內置升級版「AI圖轉影片2.0」功能，更特別有「毛孩擬人」主題，讓萌寵挑戰各種不可能任務，例如做家務、做瑜伽等，更能一躍化身銀幕電影主角，趣味演繹香港經典電影場面。用法簡單，上載最多3張毛孩照片，輸入一句簡單的創意描述即可生成生動逼真的動態短片。

是次活動可讓HONOR 600系列用戶可直接上載以「AI圖轉影片2.0」功能生成的AI電影短片，其餘用戶則可於個人Facebook或Instagram帳戶上載主子「靚相」或「黑圖」參加。每當收集到一個由主人發布並符合參加資格的試鏡帖文，HONOR便會捐出$200予LAP，以實際行動支持待領養毛孩。