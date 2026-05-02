Samsung Galaxy S27 Ultra 傳三鏡頭回歸 外型與規格大改

據知名爆料達人 Ice Universe 的最新消息，Samsung 研發中的 S27 系列不僅會在機身設計上進行大幅度修正外。相機模組配置將迎來大調整，有傳將改用三鏡頭!

長期以來，Samsung Ultra 系列始終維持四鏡頭的傳統，特別是那枚負責中距離拍攝的3倍光學長焦鏡頭。不過最新的市場傳聞指出，S27 Ultra 有極大機率會取消這枚獨立的3倍鏡頭。目前尚無法確定 Samsung 是打算將相機數量縮減為三枚，還是會引入全新的鏡頭技術來填補這個焦段。但從流出的設計渲染圖來看，機背顯然預留了三個大型鏡頭開孔，這暗示了 Samsung 可能正傾向於採用更簡潔的三鏡頭系統。