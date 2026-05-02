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科技
出版：2026-May-02 10:00
更新：2026-May-02 10:00

Samsung Galaxy S27 Ultra 傳三鏡頭回歸 外型與規格大改

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Samsung Galaxy S27 Ultra 傳三鏡頭回歸 外型與規格大改

Samsung Galaxy S27 Ultra 傳三鏡頭回歸 外型與規格大改

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據知名爆料達人 Ice Universe 的最新消息，Samsung 研發中的 S27 系列不僅會在機身設計上進行大幅度修正外。相機模組配置將迎來大調整，有傳將改用三鏡頭!

長期以來，Samsung Ultra 系列始終維持四鏡頭的傳統，特別是那枚負責中距離拍攝的3倍光學長焦鏡頭。不過最新的市場傳聞指出，S27 Ultra 有極大機率會取消這枚獨立的3倍鏡頭。目前尚無法確定 Samsung 是打算將相機數量縮減為三枚，還是會引入全新的鏡頭技術來填補這個焦段。但從流出的設計渲染圖來看，機背顯然預留了三個大型鏡頭開孔，這暗示了 Samsung 可能正傾向於採用更簡潔的三鏡頭系統。

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雖然減少鏡頭數量在視覺上或許會讓部分消費者聯想到「降級」，但業界分析認為這更像是一種效能集中的策略。目前市場上已有如 vivo X300 Ultra 等競爭對手，透過更高規格感光元件與先進的數位變焦演算法，證明了三鏡頭配置依然能成為最強的拍攝旗艦。如果 Samsung 能將多餘的機身空間轉而放置更大尺寸的主感光元件，或是升級潛望式長焦鏡頭的解析力，那麼 S27 Ultra 的整體影像表現反而有望超越前代產品。

S27 Ultra相機位置或有新設計

除了鏡頭數量的變化，S27 Ultra 的相機島位置也可能與目前的左上角垂直排列有所不同。這款未來旗艦究竟是精簡後的進進化，還是為了平衡機身厚度而作出的取捨，將會是明年市場關注的焦點!

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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