HUAWEI Nova 15 Max 將發布 大電量與精緻外型兼備

華為將在5月7日泰國舉行的全球創新產品發布會，屆時推出全新手機 HUAWEI Nova 15 Max。這款新機將會是國行 Enjoy 90 Pro Max 的升級版，延續大電量與精緻外型，並好大機會登陸香港市場! 從官方釋出的首波預告圖來看，HUAWEI Nova 15 Max 機身背面採用了極具辨識度的巨型圓形相機模組，內含三鏡頭感應器與閃光燈，鏡頭邊框更加入了精細的格柵紋理裝飾，這種工藝細節大幅提升了整機的視覺層次感。機身正面則配備了極窄邊框的平整螢幕，配合頂部置中的單孔自拍鏡頭，為使用者提供更具沉浸感的視覺體驗。

在功能規格方面，HUAWEI Nova 15 Max 搭載了 5000 萬像素 RYYB 超感光主鏡頭，具備 $1/1.56 吋的大底感光元件及 f/1.9 大光圈，支援 QPD 全像素精準對焦技術，確保在低光源環境下也能拍攝出真實且細膩的畫面。此外，該機內建高達 8500mAh 的超大容量電池，並配備雙立體聲喇叭與機身側邊的 X 實體按鍵，強化了操作的便捷性與耐用度。

色彩選擇上， Nova 15 Max 提供四款配色，包別是飛行天藍、雪域白、曜石黑以及黎明金。 升級版Enjoy 90 Pro Max HUAWEI Nova 15 Max預計將於5月7日正式在全球市場發售。綜合現有資訊，Nova 15 Max 很大程度上是針對國際市場重新包裝的 Enjoy 90 Pro Max 升級版。作為華為首款進軍全球市場的「Max」系列機型，它能否憑藉超強續航力與旗艦級的外觀工藝贏得消費者青睞，相當值得市場期待。 文章獲 Mobile Magazine 授權於 am730科技 轉載