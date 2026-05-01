華為首推8.8吋霧面柔光屏HUAWEI MatePad Mini　迷你尺寸挑戰iPad Mini？

華為新推出兩款平板，包括超小巧便攜的HUAWEI MatePad Mini，8.8吋屏幕但具備旗艦級配置，更有招牌霧面PaperMatte雲晰柔光屏；以及另一款中階型號HUAWEI MatePad SE 11" LTE，11吋FHD+護眼屏幕視覺更加廣闊，兩部新機即日起上市。
超便攜迷你平板
HUAWEI MatePad Mini以一手掌握為開發理念，設計緊致輕薄，8.8吋屏幕、5.2mm機身厚度及約260g的輕巧重量，極致便攜入袋隨行。機身採用鎂鋁合金一體成型中框與高強度鋼材，外形時尚耐用。
平板搭載16:10 PaperMatte雲晰柔光屏，2.5K解像度、92%超高屏佔比及120Hz高刷新率，畫面細緻生動，更集抗反射、防眩光、防閃爍及類紙書寫質感，而且全面護眼，視覺體驗清晰、舒適且自然。配備高規格5000萬像素高清主鏡頭、800萬像素超廣角微距鏡頭及3200萬像素前置鏡頭，影相及視像通話皆可應付。
細平板都可使用HUAWEI M-Pencil Pro，帶來專業級書寫與繪圖體驗。平板支援GoPaint專業繪畫軟件與HUAWEI Notes的AI手寫增強功能。其他旗艦配置包括6400mAh大電池配66W快充、Wi-Fi 7等。
HUAWEI MatePad Mini備有雲杉綠配色，提供12GB + 256GB柔光屏版本，建議零售價為$4288，凡選購原廠行貨即送HUAWEI MatePad Mini智能皮套 - 雲杉綠配色及3年1次電池更換及1年2次柔光屏保養。更可以$399換購HUAWEI M-Pencil Pro ，或以$299換購HUAWEI M-Pencil第三代。
性價比高中階平板
另一款HUAWEI MatePad SE 11" LTE同樣輕薄堅固，11吋屏幕平板以一體式鋁合金機身製成，僅重475g、厚度只有6.9mm，並通過60多項耐久性測試，堅固耐用。平板升級LTE版本，無論居家或外出，隨時保持穩定高速的網路連接。
平板採用11吋FHD+護眼屏幕，提供85%屏佔比及16:10顯示比例，並獲德國TÜV Rheinland低藍光及無頻閃認證，減少視覺疲勞。產品更支援對稱式四揚聲器系統及HUAWEI Histen 9.0音效技術，帶來卓越的環迴立體聲。配備7700mAh充沛電量，待機時間長達21天。