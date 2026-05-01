華為首推8.8吋霧面柔光屏HUAWEI MatePad Mini　迷你尺寸挑戰iPad Mini？

華為新推出兩款平板，包括超小巧便攜的HUAWEI MatePad Mini，8.8吋屏幕但具備旗艦級配置，更有招牌霧面PaperMatte雲晰柔光屏；以及另一款中階型號HUAWEI MatePad SE 11" LTE，11吋FHD+護眼屏幕視覺更加廣闊，兩部新機即日起上市。

超便攜迷你平板

HUAWEI MatePad Mini以一手掌握為開發理念，設計緊致輕薄，8.8吋屏幕、5.2mm機身厚度及約260g的輕巧重量，極致便攜入袋隨行。機身採用鎂鋁合金一體成型中框與高強度鋼材，外形時尚耐用。

平板搭載16:10 PaperMatte雲晰柔光屏，2.5K解像度、92%超高屏佔比及120Hz高刷新率，畫面細緻生動，更集抗反射、防眩光、防閃爍及類紙書寫質感，而且全面護眼，視覺體驗清晰、舒適且自然。配備高規格5000萬像素高清主鏡頭、800萬像素超廣角微距鏡頭及3200萬像素前置鏡頭，影相及視像通話皆可應付。