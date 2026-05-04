iPhone 17系列手機銷量破紀錄 Apple 第二季營收1112億美元創新高

Apple 近日正式公布截至3月28日為止的第二季度財務報告，數據顯示Apple 今年首季表現極為強勁。該季度營收錄得 1,112 億美元，較去年同期增長達 17%。其中，去年秋季發佈的 iPhone 17 系列手機被證實為品牌史上最受歡迎的產品線，帶動整體業績大幅攀升。
Apple行政總裁 Tim Cook 表示，公司剛經歷了有史以來表現最佳的3月季度，除了 iPhone 銷量刷新紀錄外，服務業務（Services）的營收亦攀升至歷史新高。財務總監 Kevan Parekh 接受《金融時報》訪問時進一步透露，Apple 該季度的營運現金流超過 280 億美元，並指出 iPhone 17 系列手機的強勁需求可能讓 Apple 在全球智能手機市場中獲得了更高的市場份額。
iPhone 17 系列手機總營收802億美元
目前 iPhone 17 系列由五款機型組成，分別為 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e 以及全新的 iPhone Air。據財報細項顯示，產品總營收佔 802 億美元，而服務業務則貢獻了 310 億美元。單計 iPhone 項目的營收就高達 570 億美元，反映出硬件銷售依然是公司的核心增長引擎。
在市場表現方面，iPhone 的銷量在多個主要地區均實現了雙位數增長。除了傳統的核心市場如美國及西歐外，在新興及亞洲市場包括印度、日本、大中華區以及東南亞地區，Apple 同樣展現出極強的品牌號召力，成功轉化為實質的業績回報。
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