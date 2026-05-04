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科技
出版：2026-May-04 10:39
更新：2026-May-04 10:39

iPhone 17系列手機銷量破紀錄 Apple 第二季營收1112億美元創新高

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iPhone 17系列手機銷量破紀錄 Apple 第二季營收1112億美元創新高

iPhone 17系列手機銷量破紀錄 Apple 第二季營收1112億美元創新高

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Apple 近日正式公布截至3月28日為止的第二季度財務報告，數據顯示Apple 今年首季表現極為強勁。該季度營收錄得 1,112 億美元，較去年同期增長達 17%。其中，去年秋季發佈的 iPhone 17 系列手機被證實為品牌史上最受歡迎的產品線，帶動整體業績大幅攀升。

Apple行政總裁 Tim Cook 表示，公司剛經歷了有史以來表現最佳的3月季度，除了 iPhone 銷量刷新紀錄外，服務業務（Services）的營收亦攀升至歷史新高。財務總監 Kevan Parekh 接受《金融時報》訪問時進一步透露，Apple 該季度的營運現金流超過 280 億美元，並指出 iPhone 17 系列手機的強勁需求可能讓 Apple 在全球智能手機市場中獲得了更高的市場份額。

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iPhone 17 系列手機總營收802億美元

目前 iPhone 17 系列由五款機型組成，分別為 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone 17e 以及全新的 iPhone Air。據財報細項顯示，產品總營收佔 802 億美元，而服務業務則貢獻了 310 億美元。單計 iPhone 項目的營收就高達 570 億美元，反映出硬件銷售依然是公司的核心增長引擎。

在市場表現方面，iPhone 的銷量在多個主要地區均實現了雙位數增長。除了傳統的核心市場如美國及西歐外，在新興及亞洲市場包括印度、日本、大中華區以及東南亞地區，Apple 同樣展現出極強的品牌號召力，成功轉化為實質的業績回報。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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