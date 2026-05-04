iPhone 17系列手機銷量破紀錄 Apple 第二季營收1112億美元創新高

Apple 近日正式公布截至3月28日為止的第二季度財務報告，數據顯示Apple 今年首季表現極為強勁。該季度營收錄得 1,112 億美元，較去年同期增長達 17%。其中，去年秋季發佈的 iPhone 17 系列手機被證實為品牌史上最受歡迎的產品線，帶動整體業績大幅攀升。

Apple行政總裁 Tim Cook 表示，公司剛經歷了有史以來表現最佳的3月季度，除了 iPhone 銷量刷新紀錄外，服務業務（Services）的營收亦攀升至歷史新高。財務總監 Kevan Parekh 接受《金融時報》訪問時進一步透露，Apple 該季度的營運現金流超過 280 億美元，並指出 iPhone 17 系列手機的強勁需求可能讓 Apple 在全球智能手機市場中獲得了更高的市場份額。