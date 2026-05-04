iOS 26.5料5月中推出 RCS加密與地圖新功能成亮點

據蘋果往年的軟體更新規律，iOS 26.5 已經確認會在5月份與用戶見面。參考歷年紀錄，iOS 18.5、17.5 及 16.5 分別落於5月12日至18日之間，這顯示蘋果在推出「.5」版本更新時具備高度的周期性。按此推算，iOS 26.5 極大機會在5月11日或5月18日當周正式推出，為 iPhone 用戶提供更完善的操作體驗。
Apple Maps新功能 料增個人化導覽建議
目前的 Beta 測試版本已經揭示了數項實用功能，其中最受關注是 Apple Maps 蘋果地圖的智慧升級。新加入的「推薦地點」功能會綜合熱門地標與用戶過往的搜尋習慣，主動提供更具個人化的導覽建議。通訊方面，iMessage 對於 RCS 格式郵件的支持也更進一步，即將加入端到端加密技術，這無疑提升了跨平台溝通的隱私安全性。為了迎接6月的活動，系統預計也會同步新增年度專屬的「Pride」主題壁紙，增添桌面設計的豐富度。
在硬體交互與政策適應上，iOS 26.5 與 iPadOS 26.5 亦針對周邊配件進行了優化。當用戶連接 Magic Keyboard、Magic Trackpad 或Magic Mouse 時，操作邏輯與便利性將有細微的調整，使生產力工具的使用感更為順暢。針對歐盟地區的合規性，蘋果也計劃放寬限制，允許第三方配件支援「即時動態」功能，這顯示出蘋果生態系統在特定區域內正逐步走向開放。
作為 iOS 27在6月 WWDC 全球開發者大會登場前的最後幾個重要版本，iOS 26.5 雖然屬於更新版本，但其帶來的安全性提升與介面微調，依然是 iPhone 使用者值得留意的新亮點。對於追求系統穩定度與最新建議功能的用戶來說，這兩周可以密切留意設備的系統更新提示，第一時間體驗蘋果地圖與訊息加密帶來的新轉變。
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