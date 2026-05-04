iOS 26.5料5月中推出 RCS加密與地圖新功能成亮點

據蘋果往年的軟體更新規律，iOS 26.5 已經確認會在5月份與用戶見面。參考歷年紀錄，iOS 18.5、17.5 及 16.5 分別落於5月12日至18日之間，這顯示蘋果在推出「.5」版本更新時具備高度的周期性。按此推算，iOS 26.5 極大機會在5月11日或5月18日當周正式推出，為 iPhone 用戶提供更完善的操作體驗。

Apple Maps新功能 料增個人化導覽建議

目前的 Beta 測試版本已經揭示了數項實用功能，其中最受關注是 Apple Maps 蘋果地圖的智慧升級。新加入的「推薦地點」功能會綜合熱門地標與用戶過往的搜尋習慣，主動提供更具個人化的導覽建議。通訊方面，iMessage 對於 RCS 格式郵件的支持也更進一步，即將加入端到端加密技術，這無疑提升了跨平台溝通的隱私安全性。為了迎接6月的活動，系統預計也會同步新增年度專屬的「Pride」主題壁紙，增添桌面設計的豐富度。