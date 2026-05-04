Google逐步擴展Gemini「個人化智慧服務」至香港　度身訂造回覆仲可以做到咁！

早前，Google在美國推出了「個人化智慧服務」（Personal Intelligence）功能，Gemini可了解對用戶重要的事物而作出回覆及動作。Google宣布正逐步向香港合資格的Google AI Plus、Pro和 Ultra訂閱者的個人Google帳戶推出這項體驗，並預計在未來擴展至基本版用戶。

連結個人資料 「個人化智慧服務」能安全地連結Gmail等應用程式中的資訊，讓Gemini提供具意義的協助。開啟此功能後，用戶可以掌控要連結哪些應用程式，包括串聯Gmail、YouTube和Google搜尋，Google也特別將設定流程設計得既簡單又安全。「個人化智慧服務」能夠從複雜的資訊來源進行推理，以及從電郵等資訊中擷取特定細節來回答問題，並結合兩者跨文字及影片等資訊，提供度身訂造的答案。

舉例當用戶規劃東京之旅，在已收到交通和住宿的預訂確認下，即使細節散落在不同數碼平台中，只需問Gemini：「我的東京行程是甚麼？」，Gemini即可遠超一般搜尋功能，在確保安全的前提下，從Gmail擷取相關的預訂細節，並將其整理成行程時間表，Gemini甚至能根據用戶最近觀看過有關當地飲食趨勢的YouTube影片來推介餐廳。

強調保障私隱 Google強調在打造「個人化智慧服務」時，始終以保障私隱為核心。連結應用程式的功能預設為關閉：用戶必須主動選擇開啟，並決定要連結哪些應用程式，而且隨時都能再次關閉。啟用後，Gemini才會存取用戶的資料以回應具體需求並執行任務。由於這些資料原本就已安全地儲存在 Google，用戶毋須將敏感資料外傳就能開始享受個人化體驗。

用戶亦毋須猜測答案的出處，Gemini會盡量標註或解釋它引用了哪些連結來源的資訊，以便用戶進行驗證。如果它沒有標註，用戶可以要求它提供更多資訊。如果覺得回應有偏差，用戶可以即時作出糾正。用戶也可以針對特定對話，重新生成不含個人化內容的回應，或使用「臨時對話」 （Temporary chats）來進行不含個人化功能的交談。 Google也針對敏感主題設有防護機制。Gemini的目標是避免對用戶的健康等敏感數據做出主動假設，但如果用戶主動詢問，它仍會與你討論這些數據。Google在設計Gemini時就將私隱納入考量，Google僅使用有限的資訊進行訓練。

以上述的東京之旅為例，用戶Gmail內的預訂確認電郵，以及在YouTube觀看過的影片，均沒有被直接用於訓練模型；系統僅會針對性地參考這些內容，以為用戶提供專屬回覆。Google並非訓練系統去「學習」用戶的私人預訂詳情，而是訓練系統的理解能力。用戶可以隨時調整設定、中斷連結Google應用程式，或刪除其對話記錄。

協助Google持續改進 用戶可能會遇到不準確的回應或「過度個人化」的情況，即模型在不相關的主題之間建立了連結。當用戶看到這種情況時，可以透過對該回應按「有待加強 」圖示以提供意見。Gemini在掌握時間點或細微差別上也可能會遇到困難，特別是有關關係變化或用戶的各種興趣方面。如果 Gemini弄錯了，只需直接告訴它。

取得「個人化智慧服務」 Google正逐步向香港合資格的Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱者的個人Google帳戶推出這項體驗，並預計在未來擴展至基本版用戶，香港免費用戶現已可付費升級Google AI方案。啟用後將可在網頁版、Android和iOS上運作，並適用於Gemini模型選擇器中的所有模型。