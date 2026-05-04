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科技
出版：2026-May-04 16:00
更新：2026-May-04 16:00

vivo X300 Ultra實試蔡司雙2億像素鏡頭　夜景＋運動拍攝真係咁神？（多圖）

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vivo X300 Ultra現已上市，以蔡司雙2億像素鏡頭作為主打。

vivo X300 Ultra現已上市，以蔡司雙2億像素鏡頭作為主打。

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vivo X300 Ultra現已上市，這部搭載全球首發蔡司雙2億像素鏡頭的手機，拍攝照片及影片均屬電影製作級數，全焦段4K 120fps 10 bit Log電影級錄影連VS1+ 專業影像晶片，更可配備400mm等效的vivo蔡司增距鏡Gen 2 Ultra，更有6600mAh藍海電池、Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器等頂級配置，但售價亦高達$12999起，究竟值唔值？

vivo X300 Ultra草原綠採用two-tone色調。 vivo X300 Ultra機身厚度為8.49mm。 vivo X300 Ultra採用金屬餅乾鏡頭模組。

蔡司雙2億像素鏡頭

vivo X300 Ultra為全球首部採用蔡司認證的雙2億像素鏡頭的手機，35mm蔡司人文鏡頭達2億像素，內置Sony LYTIA 901 1/1.12"感光元件，具備30.9%採光率、CIPA 6.5專業級防手震。85mm 蔡司雲台級APO長焦鏡頭同樣為2億像素，內置蔡司T* ALD防反光鍍膜技術、APO色差消除光學設計、3°雲台級OIS光學防震及CIPA 7.0專業級防手震，更可作60 fps自動對焦追蹤。

14mm蔡司超廣角鏡頭則有5000萬像素，配F/2.0大光圈及LYT-818 1/1.28"感光元件，亦有CIPA 6.0專業級防手震。另亦首次引入vivo原色鏡頭，配備12光譜通道與500萬像素的獨立色彩傳感器，色彩更加精準。

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vivo X300 Ultra 14mm廣角試相。 vivo X300 Ultra 35mm試相。 vivo X300 Ultra 460mm試相。 vivo X300 Ultra 909mm試相。 vivo X300 Ultra拍攝遠處的舞台。 vivo X300 Ultra最遠2416mm試相。 vivo X300 Ultra經AI超清美化效果。 vivo X300 Ultra經AI超清美化效果。

實試運動拍攝

早前香港國際七人欖球賽，實試利用vivo X300 Ultra作運動拍攝。即使沒有安裝增距鏡的情況下，亦可拍到最遠70X（2412mm）的景物。拍攝如果在460mm以內基本是無敵，連運動員樣貌、球衣上的名字都可清晰拍到。

遠處的舞台都勉強可應付，雖然人物面目有點模糊，不過亦可以透過AI美化增強銳利度，有時甚至會過度生成，就不算太理想，但可以關掉AI或是利用「原生光影」模式，減少過度AI的情況。

vivo X300 Ultra 230mm夜景試相。 vivo X300 Ultra 460mm夜景試相。 vivo X300 Ultra 2416mm夜景試相。 vivo X300 Ultra 35mm夜景試相。 vivo X300 Ultra 85mm夜景試相。 vivo X300 Ultra 85mm試相。 vivo X300 Ultra 2416mm試相。 vivo X300 Ultra 170mm試相。 vivo X300 Ultra 2416mm試相。 vivo X300 Ultra運動抓拍試相。 vivo X300 Ultra專案錄影Pro模式。

日夜景及長焦實拍

日夜景方面，vivo X300 Ultra效果亦極佳，特別在夜晚的燈光，霓虹燈線條清晰沒有模糊化；拍攝遠處移動中的郵輪，海面的反光、背景的大廈甚至是煙霧都能一一清楚拍攝，相當誇張。另外亦試拍攝高速行走中的四驅車，運動抓拍模式下可輕鬆捕捉。如經常拍片的話，則可以利用專案錄影Pro模式，進行全焦段4K 120 fps 10 bit Log電影級專業錄影。

vivo X300 Ultra有齊旗艦級配置。 vivo X300 Ultra具備6.82吋2K蔡司大師色彩屏幕。 vivo X300 Ultra內置Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器。 vivo X300 Ultra鏡頭模組偏厚。

全旗艦配置

vivo X300 Ultra其他強勁頂配包括長續航6600mAh藍海電池，更可作100W有線快充及40W無線充電；6.82吋2K蔡司大師色彩屏幕，達1至-144Hz更新率、4500nits峰值亮度，視覺效果極佳。5800mm²超大VC散熱，影相打機不覺發熱。vivo的originOS設計亦算易用精美，亦支援iPhone及Apple裝置互傳，基本上在配置方面已無可挑剔。

當然X300 Ultra也有缺點，鏡頭模組稍嫌太突出，接近約16mm厚度，令機身帶頭重腳輕的手感。另一缺點就是機價，16GB+512GB售價為 $12999；16GB+1TB售價更高達$13999，配另售$2998的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及vivo專業影像手柄套裝，絕對是相機級售價，未算平易近人。

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