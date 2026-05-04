vivo X300 Ultra實試蔡司雙2億像素鏡頭　夜景＋運動拍攝真係咁神？（多圖）

vivo X300 Ultra現已上市，以蔡司雙2億像素鏡頭作為主打。

vivo X300 Ultra現已上市，這部搭載全球首發蔡司雙2億像素鏡頭的手機，拍攝照片及影片均屬電影製作級數，全焦段4K 120fps 10 bit Log電影級錄影連VS1+ 專業影像晶片，更可配備400mm等效的vivo蔡司增距鏡Gen 2 Ultra，更有6600mAh藍海電池、Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器等頂級配置，但售價亦高達$12999起，究竟值唔值？

蔡司雙2億像素鏡頭 vivo X300 Ultra為全球首部採用蔡司認證的雙2億像素鏡頭的手機，35mm蔡司人文鏡頭達2億像素，內置Sony LYTIA 901 1/1.12"感光元件，具備30.9%採光率、CIPA 6.5專業級防手震。85mm 蔡司雲台級APO長焦鏡頭同樣為2億像素，內置蔡司T* ALD防反光鍍膜技術、APO色差消除光學設計、3°雲台級OIS光學防震及CIPA 7.0專業級防手震，更可作60 fps自動對焦追蹤。 14mm蔡司超廣角鏡頭則有5000萬像素，配F/2.0大光圈及LYT-818 1/1.28"感光元件，亦有CIPA 6.0專業級防手震。另亦首次引入vivo原色鏡頭，配備12光譜通道與500萬像素的獨立色彩傳感器，色彩更加精準。

實試運動拍攝 早前香港國際七人欖球賽，實試利用vivo X300 Ultra作運動拍攝。即使沒有安裝增距鏡的情況下，亦可拍到最遠70X（2412mm）的景物。拍攝如果在460mm以內基本是無敵，連運動員樣貌、球衣上的名字都可清晰拍到。 遠處的舞台都勉強可應付，雖然人物面目有點模糊，不過亦可以透過AI美化增強銳利度，有時甚至會過度生成，就不算太理想，但可以關掉AI或是利用「原生光影」模式，減少過度AI的情況。

日夜景及長焦實拍 日夜景方面，vivo X300 Ultra效果亦極佳，特別在夜晚的燈光，霓虹燈線條清晰沒有模糊化；拍攝遠處移動中的郵輪，海面的反光、背景的大廈甚至是煙霧都能一一清楚拍攝，相當誇張。另外亦試拍攝高速行走中的四驅車，運動抓拍模式下可輕鬆捕捉。如經常拍片的話，則可以利用專案錄影Pro模式，進行全焦段4K 120 fps 10 bit Log電影級專業錄影。

全旗艦配置 vivo X300 Ultra其他強勁頂配包括長續航6600mAh藍海電池，更可作100W有線快充及40W無線充電；6.82吋2K蔡司大師色彩屏幕，達1至-144Hz更新率、4500nits峰值亮度，視覺效果極佳。5800mm²超大VC散熱，影相打機不覺發熱。vivo的originOS設計亦算易用精美，亦支援iPhone及Apple裝置互傳，基本上在配置方面已無可挑剔。 當然X300 Ultra也有缺點，鏡頭模組稍嫌太突出，接近約16mm厚度，令機身帶頭重腳輕的手感。另一缺點就是機價，16GB+512GB售價為 $12999；16GB+1TB售價更高達$13999，配另售$2998的vivo蔡司增距鏡Gen2 Ultra及vivo專業影像手柄套裝，絕對是相機級售價，未算平易近人。