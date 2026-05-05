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科技
出版：2026-May-05 07:00
更新：2026-May-05 07:00

vivo X Fold6 規格 傳配置2億像素主鏡頭及天璣9500晶片

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vivo X Fold6 規格 傳配置2億像素主鏡頭及天璣9500晶片

vivo X Fold6 規格 傳配置2億像素主鏡頭及天璣9500晶片

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vivo 旗艦摺疊螢幕手機 X Fold 系列向來以強悍硬體著稱，據最新的流傳資訊，這款備受期待的摺疊機 X Fold6，預計最快將於六月正式亮相。

相較於去年底傳出將採用 Snapdragon 8 Gen 5 晶片的說法，知名科技博主數碼閒聊站帶來的最新爆料指稱，vivo X Fold6 很有可能改為搭載聯發科最新的天璣 9500 旗艦處理器。在螢幕規格方面，新機大致維持了前代產品的大尺寸優勢，內部主螢幕預計採用 8.02 吋的 UTG 玻璃材質，具備 2K 高解析度表現；外部副螢幕則稍微調整為 6.51 吋。雖然螢幕尺寸與 X Fold5 相比變化極細微，但在顯示面板技術與耐用度上預期會有更深層的優化。

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X Fold6主鏡頭傳達2億感光元件

至於在拍攝效能上，今次 X Fold6 傳搭載高達 2 億像的感光元件作為主鏡頭，並搭配 5000 萬像的潛望式長焦鏡頭與 5000 萬像的超廣角鏡頭，形成全焦段旗艦影像組合。至於自拍性能，內部與外部螢幕則傳出將各設置一枚 2000 萬像的鏡頭。

此外，爆料指出 vivo X Fold6 將內建容量高達 7,000mAh 的電池，並支援便利的無線充電功能。針對用戶在意的耐用性問題，新機據悉將具備完整的防水等級認證等。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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