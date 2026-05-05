iOS 27功能 傳新版Siri加強互動 支援機型包括iPhone 12

預計6月8日 WWDC26 蘋果開發者大會公布的 iOS 27 系統，將為 iPhone 帶來更智能全新操作體驗。據最新消息透露，Siri 將跟現時其他 AI 服務一樣獨立成 App，讓果迷除語音外亦能以文字跟 Siri 互動。

較早前有外媒披露 iOS 27 各項新功能，其中 AI 服務方面盛傳 Siri 將獨立成 App，讓用家能分別以文字或語音進行互用，亦能像同類服務般可瀏覽過去互動記錄。

iOS 27 新功能傳包括iPhone 衛星通訊

除了更個性化 Siri App 外，其他 iOS 27 新功能尚可能有配合未來 iPhone 配置的衛星通訊、更穩定介面，加強 Safari 及「照片」體驗，不過美術風格就不會大改。