iOS 27功能 傳新版Siri加強互動 支援機型包括iPhone 12

預計6月8日 WWDC26 蘋果開發者大會公布的 iOS 27 系統，將為 iPhone 帶來更智能全新操作體驗。據最新消息透露，Siri 將跟現時其他 AI 服務一樣獨立成 App，讓果迷除語音外亦能以文字跟 Siri 互動。
較早前有外媒披露 iOS 27 各項新功能，其中 AI 服務方面盛傳 Siri 將獨立成 App，讓用家能分別以文字或語音進行互用，亦能像同類服務般可瀏覽過去互動記錄。
iOS 27 新功能傳包括iPhone 衛星通訊
除了更個性化 Siri App 外，其他 iOS 27 新功能尚可能有配合未來 iPhone 配置的衛星通訊、更穩定介面，加強 Safari 及「照片」體驗，不過美術風格就不會大改。
iPhone SE 3有機會使用iOS 27
iOS 27 對應裝置方面，據此前數碼博主「剎那數碼」透露，舊至 iPhone 12 系列手機、跟 iPhone SE 3 等仍有機會升級，舊用家仍可安心使用。
Mobile Magazine 短評：此前 Google 已確認將與 Apple 合作研發 AI 應用，可預期 iOS 27 版本的 Siri 將變得更為智能，並透過蘋果生態圈全面加強相關體驗。
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