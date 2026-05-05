OPPO Reno 16 系列手機規格首曝光 7000mAh超大電池6.78 吋螢幕

OPPO 官方正式展開新一代 Reno 16 系列手機的宣傳活動，並已在官方網上商店同步開啟預約，預計新機將於本月內正式發表。據目前釋出的宣傳海報顯示，Reno 16 系列將延續過往在拍攝上的優勢，而今次特別強調其實況影像（Live Photo）拍攝功能等。

回顧過往幾代 Reno 系列的發展，從 Reno 12 系列率先打破系統壁壘，支援在社交平台分享高品質實況照片開始，到 Reno 14 系列引入高清長焦與 4K 影片轉實況等技術，再到 Reno 15 系列的實況拼圖功能，一步步完善了 Android 陣營的實況影像生態。這次 Reno 16 系列預計會在此基礎上進一步優化軟硬件協同，讓每一張實況相片都更具編輯空間。