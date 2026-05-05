OPPO Reno 16 系列手機規格首曝光 7000mAh超大電池6.78 吋螢幕

OPPO 官方正式展開新一代 Reno 16 系列手機的宣傳活動，並已在官方網上商店同步開啟預約，預計新機將於本月內正式發表。據目前釋出的宣傳海報顯示，Reno 16 系列將延續過往在拍攝上的優勢，而今次特別強調其實況影像（Live Photo）拍攝功能等。
回顧過往幾代 Reno 系列的發展，從 Reno 12 系列率先打破系統壁壘，支援在社交平台分享高品質實況照片開始，到 Reno 14 系列引入高清長焦與 4K 影片轉實況等技術，再到 Reno 15 系列的實況拼圖功能，一步步完善了 Android 陣營的實況影像生態。這次 Reno 16 系列預計會在此基礎上進一步優化軟硬件協同，讓每一張實況相片都更具編輯空間。
在硬件配置方面，Reno 16 系列預計採用 6.78 吋的 1.5K 解析度四窄邊框平面螢幕，處理器方面將搭載 MTK 天璣 9 系列旗艦平台。最令市場關注的是，該系列據傳會內置高達 7000mAh 級別的超大容量電池，這在主打輕薄手感的系列中屬於較為罕見的配置，大幅提升了長時間拍攝與影片創作時的續航穩定性。
傳邀宋雨琦任代言人
除此之外，OPPO 亦再次邀請知名藝人宋雨琦擔任代言人。隨著發表日期的臨近，預料更多關於具體拍攝功能細節與售價的消息將陸續釋出。
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