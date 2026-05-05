比亞迪首款插電混能SUV　BYD SEALION 6 DM-i超慳油、車價30萬有找！

比亞迪發布BYD SEALION 6 DM-i，為品牌在香港首款插電混能SUV。

比亞迪聯同和諧汽車發布全新插電式混能（PHEV）SUV：BYD SEALION 6 DM-i正式登陸香港，為品牌在香港首架插電式混能型號，實行「以電為主、以油為輔」的駕駛理念，擁有更低的油耗、電動車駕駛感以及超過1100km的超長綜合續航。在電動車一換一優惠告終下，混能集電動及油車優點於一身，車價亦有一定吸引力。

低油耗混能技術 BYD SEALION 6 DM-i搭載比亞迪自主研發的DM-i超級混能系統，以「以電為主、以油為輔」的全新插電式混能系統，與傳統「以油為主」的混能技術不同。系統由3大核心組件構成，包括高效插電混能引擎，具備「智慧能量管理」可達超低油耗。EHS電動混能系統優先使用電力驅動，帶來安靜、平順且靈敏的駕駛感受，起步加速0-100km/h約8.9秒，亦沒有傳統變速箱換檔時的頓挫感。DM-i專用刀片電池通過嚴苛針刺測試，加上獨家的脈衝自加熱技術，電池表現穩定。

配合4種智慧驅動模式，包括EV純電模式、中低速行駛的串聯模式、急加速／爬坡的並聯模式及高速巡航直驅模式，實現最佳燃油效率。具備WLTP純電續航力逾80公里，滿油滿電綜合續航里程高達1100公里，平均油耗也僅5.5L/100km，滿電狀態下綜合油耗更可低至1.1L/100km。充電使用歐標CCS2制式，同時支持慢充及快充，而且支援V2L對外放電，輸出電力為露營電器、電子設備供電。

智慧座艙與安全科技 BYD SEALION 6 DM-i車身設計動感，尺寸為4775 x 1890 x 1670mm，軸距2765mm，屬中大型SUV。車廂設計亦以簡約為主，但都有充足設備如手機無線充電板、Apple CarPlay、全景式天窗、氣氛燈、NFC及藍牙車匙、電動前座椅配加熱功能等。

配備15.6吋可旋轉多媒體觸控屏幕、12.3吋全液晶儀錶板，並支援智能語音助理、更可利用手機app遠程介入車輛狀態等功能。同時標準配備多項主動安全系統，包括自動緊急煞車、車道維持輔助、盲點偵測及360度環景影像，並於EURO NCAP撞擊測試中，通過5星最高安全評級。 BYD SEALION 6 DM-i即日起於全港比亞迪陳列室展出及正式接受預訂，車價$298980 (包含首次登記稅)，作為30萬有找的油電混能SUV，這口價相當具競爭力。