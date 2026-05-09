Teclast T65 Plus 4G評測｜中階平板電腦 大螢幕強續航

Teclast 繼早前推出13吋大屏平板電腦 T65 後，近日正式在香港推出升級型號 T65 Plus。這款定位中階的 4G 平板電腦以 1,499 港元的定價即日上市，主打 13.4 吋大螢幕與全天候續航力，究竟實際表現能否滿足香港用戶工作與娛樂需求？本文為你深入評測。 機身設計與工藝 T65 Plus 採用金屬機身設計，結合八邊形裝飾與俐落邊框，外觀走簡約路線。實際握持時機身厚度與重量控制合理，便攜性在13.4吋平板中屬可接受範圍。金屬材質不僅提供較佳手感，同時也增強機身結構強度，為日常使用提供基礎保護。

視覺體驗：13.4吋大螢幕配自適應更新率 Teclast T65 Plus 配備 13.4 吋 IPS 螢幕(1920 x 1200)，支援 120Hz 自適應更新率。這項技術能根據顯示內容自動調整更新頻率，在滾動網頁或遊戲時提供流暢畫面，靜態閱讀時則降低耗電。 螢幕同時搭載 T-Color 6.0 色彩技術，令顏色呈現偏向自然風格，長時間觀看較為舒適。對於需要處理文檔或進行多工操作的用戶而言，大尺寸螢幕能顯示更多內容。

硬件配置與性能表現 性能方面，T65 Plus 搭載 MTK Helio G99 處理器，配備最高 20GB RAM（8GB實體記憶體配合 12GB 擴展記憶體）與 256GB UFS 儲存空間。 在實際測試中，這組配置能流暢運行日常應用程式，包括文書處理、社交媒體及影音串流平台。若需要更多儲存空間，平板支援透過 microSD 卡擴充至 1TB，方便存放大量文件或媒體內容。 多工作業方面，20GB RAM 組合讓用戶能同時開啟多個應用程式而不需頻繁重新載入，對於經常需要切換工作視窗的用戶來說尤其實用。 續航力與充電速度 T65 Plus 內建 10000mAh 大容量電池，配合處理器的功耗管理，在中等亮度及一般使用強度下能支持超過一天的續航時間。平板支援 18W 快速充電，雖然並非市場最高功率，但在中階定位上已屬合理配置，能在合理時間內為充電。

攝影與視訊功能 Teclast T65 Plus設有 1300 萬像主鏡頭，支援自動對焦，拍攝文件或日常記錄足夠應付。800萬像前置鏡頭能提供清晰的視訊通話畫面，滿足遠程會議或線上課程的基本需求。 適合追求大螢幕與長續航的用戶 綜合而言，Teclast T65 Plus 在 1,499 港元的定價下，提供了 13.4 吋 120Hz 自適應更新率螢幕、Helio G99 處理器及 10000mAh 大電池等配置。對於需要大螢幕處理文書工作、進行線上學習或享受影音娛樂的用戶，這款平板提供了具性價比的選擇。若你正在尋找一部中階大屏平板電腦，T65 Plus 值得考慮。

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