Samsung Galaxy Z Flip 8 規格及售價傳聞曝光

近日市場上開始流傳關於 Samsung 第八代細摺手機 Galaxy Z Flip 8 的消息。據業內消息人士透露，Samsung 正計劃為這款新世代摺疊屏手機引入全新的物理設計，重點解決一直困擾用家的屏幕摺痕問題。據悉，Samsung Galaxy Z Flip8 將會配備經過全面重新設計的機械鉸鏈架構，配合更先進的柔性屏幕面板，讓手機在完全展開時能夠呈現出近乎平整的視覺效果，務求為用家帶來真正無摺痕的屏幕體驗。

Samsung Galaxy Z Flip 8 除了改善視覺體驗，這項全新的鉸鏈結構優化亦增強了屏幕在頻繁開合下的物理耐用度，並有望進一步提高手機的防塵防水級別。值得留意的是，新鉸鏈設計有效縮減了組件體積，為機身內部騰出寶貴空間。預計廠方會利用這些額外的內部空間來升級機背鏡頭的感光元件規格，讓 Galaxy Z Flip 8 能夠在輕薄的握持手感與綜合效能表現之間取得更好的平衡。