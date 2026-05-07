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科技
出版：2026-May-07 10:39
更新：2026-May-07 10:39

Sony Xperia 1 VIII價錢及出貨日期一度曝光 Amazon急下架

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Sony Xperia 1 VIII價錢及出貨日期一度曝光 Amazon急下架

Sony Xperia 1 VIII價錢及出貨日期一度曝光 Amazon急下架

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盛傳會進行歷代最大外觀改變的日系旗艦手機 Sony Xperia 1 VIII，較早前被眼尖網民發現意外在 Amazon 海外網站上架，可能率先披露手機價錢推出日期及主要功能。

據報道較早前 Amazon 英國跟德國官網，先後流出疑似 Sony Xperia 1 VIII 產品網頁，雖本文刊登時兩方網頁均以下架，但就有外媒保留了相關截圖以茲佐證。

從疑似 Xperia 1 VIII 產品專頁截圖可看到，Sony Xperia 1 VIII或將於6月26日正式推出，並最快於當地時間7月6日出貨，連 WH1000XM6 耳機套裝售1,728英鎊（約1.8萬港元）。

從疑似 Xperia 1 VIII 產品專頁截圖可看到，裝置或將於 6 月 26 日正式推出，並最快於當地時間 7 月 6 日出貨，連 WH1000XM6 耳機套裝售 1,728 英鎊 Xperia 1 VIII規格或包括 6.5 吋 19.5：9 FHD+ 120Hz HDR OLED 螢幕（網上效果圖） Xperia 1 VIII規格或包括 3.5mm 耳機孔（網上效果圖） Xperia 1 VIII規格或包括Xperia AI 及長續航電池（網上效果圖）

Xperia 1 VIII傳配置大電

產品描述上 Xperia 1 VIII 機背三鏡將具新長焦鏡頭，配 6.5 吋 19.5：9 FHD+ 120Hz HDR OLED 螢幕，亦有 3.5mm 耳機孔、Xperia AI 及長續航電池等功能。

Mobile Magazine 短評：由於資訊在 Amazon 這種大型電商曝光，故可信性似乎不低，但就未知該發布日為歐洲限定、抑或面向全球，另外淨機價跟配置亦有待更新。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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