Sony Xperia 1 VIII價錢及出貨日期一度曝光 Amazon急下架

據報道較早前 Amazon 英國跟德國官網，先後流出疑似 Sony Xperia 1 VIII 產品網頁，雖本文刊登時兩方網頁均以下架，但就有外媒保留了相關截圖以茲佐證。

盛傳會進行歷代最大外觀改變的日系旗艦手機 Sony Xperia 1 VIII，較早前被眼尖網民發現意外在 Amazon 海外網站上架，可能率先披露手機價錢推出日期及主要功能。

Xperia 1 VIII傳配置大電

產品描述上 Xperia 1 VIII 機背三鏡將具新長焦鏡頭，配 6.5 吋 19.5：9 FHD+ 120Hz HDR OLED 螢幕，亦有 3.5mm 耳機孔、Xperia AI 及長續航電池等功能。

Mobile Magazine 短評：由於資訊在 Amazon 這種大型電商曝光，故可信性似乎不低，但就未知該發布日為歐洲限定、抑或面向全球，另外淨機價跟配置亦有待更新。