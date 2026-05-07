ChatGPT全新預設模型GPT-5.5 Instant　不虛構事實、減少Emoji更加直接？

繼近期發布GPT-5.5之後，OpenAI又將ChatGPT的預設模型更新至GPT-5.5 Instant。OpenAI宣稱，在內部測試中，GPT-5.5產生的虛假陳述減少了52.5%，在處理ChatGPT用戶標記為存在事實錯誤的對話時，不準確陳述減少了37.3%。

OpenAI表示，他們設計的新模型旨在產生更直接的回覆，同時保留ChatGPT一貫的親切感和個性化風格，讓用戶樂於使用。據稱GPT-5.5 Instant還能減少不必要的後續問題，並產生更簡潔的輸出，部分原因在於其更克制地使用了表情符號。此外，OpenAI還提升了新模型搜尋上傳檔案、已連接的Gmail帳戶以及以往ChatGPT對話的速度，從而產生個人化回應，這次升級意味著用戶無需重複輸入任何內容。

個人化回應更強

除了GPT-5.5 Instant之外，OpenAI還推出了一項名為「記憶體來源」（Memory Sources）的功能，旨在讓使用者更清楚地了解ChatGPT用於個人化回應的上下文資訊。用戶還可以選擇刪除這些訊息，或在訊息不再相關時進行更新。

OpenAI解釋：「如果您選擇共享聊天記錄，則不會向他人顯示記憶來源。您可以完全控制記憶中的內容：您可以刪除不再希望被引用的聊天記錄，在設置中刪除或更改已保存記憶中的項目，或者使用不會使用或更新您記憶的臨時聊天記錄。」

目前，該功能不會顯示ChatGPT用於生成答案的所有信息，但會更加全面。OpenAI將首先向Plus和Pro訂閱用戶推出GPT-5.5 Instant的更佳個人化功能，Free、Go、Business和Enterprise用戶預計將在未來幾週內獲得存取權限。OpenAI表示，所有ChatGPT用戶很快即可在網頁和行動裝置上使用記憶體來源功能。至於GPT-5.5 Instant，OpenAI從今天開始開放給所有使用者。