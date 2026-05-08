洪範錫現身香港示範以Garmin fēnix 8備戰Hybrid Training

Garmin 今日於上環舉辦「Garmin Hong Kong Hybrid Training Party」。活動邀請到韓國人氣體能競技節目《體能之巔》王者洪範錫（Hong Beom Seok）親臨香港進行深度交流與示範。現場更集合了Team Garmin 成員羅晉業（Clayton）與張斯朗（C Long） ，以及藝人關智斌（Kenny）等數十名運動愛好者，共同為即將到來的香港站賽事充分備戰。 「最強消防員」指關鍵在於分配體力 受Garmin邀請，韓國體能王者洪範錫於香港站賽事前夕，為逾 30 位香港選手進行專業指導並傾囊相授實戰經驗。擁有特種部隊與消防員背景、曾奪得世界「最強消防員」冠軍頭銜，洪範錫詳細分享自己的參賽策略，他強調決勝關鍵在於如何精準地分配體力，而監測心率數據是防止體能耗盡的核心要素。Garmin fēnix 8 全方位戶外進階GPS智慧腕錶內建混合訓練模式，提供即時數據回饋，助使用者精確掌控體能表現。透過追蹤訓練完備程度、最大攝氧量及恢復時間，使用者能掌控訓練負荷與身體恢復，在高強度訓練中避免過度疲勞。

「許多選手會受現場氣氛影響而過度緊張，導致賽初配速過快（Over Pace），無法維持訓練時的節奏，這正是賽場上最致命的錯誤。」洪範錫分享道，「比賽時我最關注的數據是心率，我會根據即時數據持續調整配速策略。即便我對自己的身體狀態瞭如指掌，但每日的體能狀態仍有波動；若不時刻確認心率，即使是專業選手也極可能面臨體力提前耗盡的風險。」 波比跳遠易爆偈 在示範環節中，洪範錫親自演練了兩大關鍵關卡：拉雪橇 (Sled Pull) 與 波比跳遠 (Burpee Broad Jumps, BBJ)。面對被參賽者視為「惡夢」的 BBJ，洪範錫的動作顯得異常輕盈且極具連貫性。 「最艱難的考驗就是 BBJ，80米的路程極其漫長，這也是最多人陷入『爆偈』困境的地方。」他提醒現場選手，「即便當下感覺良好，我也建議配速應比日常訓練再放慢一點，關鍵在於不讓心率衝破臨界值。因此，日常訓練必須專注於提升動作的流暢度，學會如何在動作中節省能量，保持放鬆且高效的節奏。」

洪範錫補充道：「無論面對哪一項動作，都必須透過大量訓練掌握『放鬆出力』的技巧。同樣的動作，有人會耗費大量不必要的能量，有人卻能游刃有餘；這種能量運用效率的差距，往往就是決定賽果的關鍵。」 Team Garmin 揭秘 fēnix 8 數據科學：精準備戰香港站 除了頂尖選手的經驗分享，Team Garmin 成員 Clayton 與 C Long 亦在現場展示了如何利用 Garmin fēnix 8全方位戶外進階GPS智慧腕錶來優化 Hybrid Training 訓練。 兩位成員指出，針對結合跑步與功能性健身的混合訓練，fēnix 8內建的複合式運動訓練模式是追求卓越表現的備戰利器。用戶能透過 Garmin Connect App 預先客製化個人訓練藍圖，針對每個項目精確設定距離與強度目標，並即時同步至手錶使用；更可經由Garmin Share功能與隊友無縫分享專業訓練計劃，讓備戰過程更具互動性與效率。此外，用戶可利用訓練完備程度與身體能量指數，精準監測自身的體能狀況以避免過度訓練，在追求進步的同時，大幅降低受傷風險。

活動現場氣氛熱烈，一眾嘉賓參與了模擬賽事的划艇機與雪橇推進競賽，充分展現團隊合作與爆發力。熱愛運動的Kenny關智斌亦到場分享其參與不同地區比賽的經驗，並透露為了迎接即將到來的香港站賽事，已展開一系列針對性的「秘密訓練」，務求以最佳狀態出戰。