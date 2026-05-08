Sonos Play全新便攜藍牙喇叭 多房間串連無縫播歌

近年便攜喇叭愈出愈多，但真正可做到「兩棲」，在屋企可以融入多房間系統，又可帶出街即用藍牙播歌的選擇其實不算多。Sonos Play以中尺寸便攜喇叭作定位，便攜機身有高質立體聲及深沉低頻，同時兼顧Wi‑Fi多房間播放、戶外藍牙使用，再加上長續航、耐用規格及簡約外形，為這個沉寂一年的品牌帶來新鮮感。
立體聲深沉低頻
Sonos Play雖然屬中小型尺寸，尺寸為192×113×77mm、重量1.3kg，體積不大卻有招牌音質，主打立體聲及深沉低頻，聲學配置方面用兩個傾角高音單元去做高頻與左右分離，再加一個中低音單元負責中頻同低頻延伸。實試聲效立體，人聲方面尤其突出富層次感，聆聽流行曲特別出色，一個已相當夠聲，配合兩個音場更廣闊。
喇叭外觀看似簡單，但Sonos Play內藏不少實用功能，獨家的Automatic Trueplay，可利用收音咪，持續按不同環境擺位及播放內容作輸出改良，所以喇叭可以隨意放，每次都保持最合適的音質及聲效；專用App中更可自選不同音樂作響鬧，相當生活化。
多房間串連系統
支援場景切換，可利用Wi-Fi或藍牙作無縫多房間播放，是Sonos系統的強大之處。多房間同生態體驗可串連整屋的音樂播放，在藍牙模式下更可將兩部或以上Sonos Play分組同時播放，可開大範圍聲場，玩法更多亦加強音質。
內置35Wh電池，最長可達24小時續航力，放在家中亦可以用無線充電底座長時間播放。另外更可以當行動電源幫手機充電，即使在戶外都能反向為手機充電，功能貼地實用。而且具備IP67 防塵防水，矽膠耐用結構特別為戶外環境使用而設，機背更特設掛勾，但1.3kg重量不算最輕巧。
控制方面，Sonos Play支援Sonos app、語音或機身按鍵操作，亦支援Apple AirPlay 2，同時可用USB‑C連接音源。不過要留意機身只設USB-C插口，傳統3.5mm類比訊源要配合Sonos Line‑In Adapter及輔助線材。設有黑白兩色，售價$3,099，如家中已有Sonos產品，Sonos Play絕對是擴充的好選擇。查詢：2175 6224