Sonos Play全新便攜藍牙喇叭 多房間串連無縫播歌

近年便攜喇叭愈出愈多，但真正可做到「兩棲」，在屋企可以融入多房間系統，又可帶出街即用藍牙播歌的選擇其實不算多。Sonos Play以中尺寸便攜喇叭作定位，便攜機身有高質立體聲及深沉低頻，同時兼顧Wi‑Fi多房間播放、戶外藍牙使用，再加上長續航、耐用規格及簡約外形，為這個沉寂一年的品牌帶來新鮮感。

立體聲深沉低頻

Sonos Play雖然屬中小型尺寸，尺寸為192×113×77mm、重量1.3kg，體積不大卻有招牌音質，主打立體聲及深沉低頻，聲學配置方面用兩個傾角高音單元去做高頻與左右分離，再加一個中低音單元負責中頻同低頻延伸。實試聲效立體，人聲方面尤其突出富層次感，聆聽流行曲特別出色，一個已相當夠聲，配合兩個音場更廣闊。