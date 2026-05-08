OPPO Find X9 Ultra港版發布　哈蘇四鏡頭雙2億像素能否挑戰相機？

Find X9 Ultra設計直接向哈蘇X2D相機致敬，環保純素皮革背蓋上橫向排列著OPPO與哈蘇的雙品牌標識。全新的Master鏡頭設計內部的六邊形細節，模仿了專業相機鏡頭的光圈葉片結構，相機一樣的美學風格。

Find X9 Ultra推出了新一代哈蘇Master相機系統，備有5個經過專門設計的後置鏡頭在整個焦距範圍內、光學清晰度及色彩還原度方面均展現出卓越性能。當中包括2億像素廣角鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭、2億像素長焦鏡頭、5000萬像素超長焦鏡頭及第二代丹霞色彩還原鏡頭，提供10倍真實光學變焦，更首創20倍光學級變焦功能。哈蘇200MP超感測主攝採用全新的1/1.12吋Sony LYTIA 901 感測器，f/1.5的大光圈進光量可與上一代1吋主攝媲美；而搭配的哈蘇200MP 3倍超感測長焦鏡頭則搭載了同類別中最大的1/1.28吋感測器。

新一代哈蘇Master Mode強調細節豐富、自然逼真的照片，避免了人為過度處理的痕跡，支持用戶以50MP JPEG MAX和50MP RAW MAX格式拍攝，可在14mm、23mm、47mm、70mm、139mm和230mm這6種不同焦距下實現光學級畫質解析度，還可選擇9種經典膠片模擬效果。

影片支持4K 60fps杜比視界HDR錄製，從0.6倍到30倍變焦均能保持卓越畫質。雙哈蘇200MP鏡頭突破移動攝像技術極限，可實現120fps的電影級4K拍攝，並首次在OPPO旗艦機型中支持30fps的8K錄製，並首次推出了O-Log2色彩配置檔及第三方LUT。