OPPO Find X9 Ultra港版發布　哈蘇四鏡頭雙2億像素能否挑戰相機？

OPPO發布最新旗艦智能手機Find X9 Ultra，配備全球首款雙2億像素哈蘇鏡頭、5000萬像素10倍光學長焦鏡頭以及專業級視頻拍攝功能，強大的鏡頭配置為最新拍攝神器。價錢更貼近內地價，有興趣不妨考慮入手！
受相機啟發設計
Find X9 Ultra設計直接向哈蘇X2D相機致敬，環保純素皮革背蓋上橫向排列著OPPO與哈蘇的雙品牌標識。全新的Master鏡頭設計內部的六邊形細節，模仿了專業相機鏡頭的光圈葉片結構，相機一樣的美學風格。
解構哈蘇攝影系統
Find X9 Ultra推出了新一代哈蘇Master相機系統，備有5個經過專門設計的後置鏡頭在整個焦距範圍內、光學清晰度及色彩還原度方面均展現出卓越性能。當中包括2億像素廣角鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭、2億像素長焦鏡頭、5000萬像素超長焦鏡頭及第二代丹霞色彩還原鏡頭，提供10倍真實光學變焦，更首創20倍光學級變焦功能。哈蘇200MP超感測主攝採用全新的1/1.12吋Sony LYTIA 901 感測器，f/1.5的大光圈進光量可與上一代1吋主攝媲美；而搭配的哈蘇200MP 3倍超感測長焦鏡頭則搭載了同類別中最大的1/1.28吋感測器。
新一代哈蘇Master Mode強調細節豐富、自然逼真的照片，避免了人為過度處理的痕跡，支持用戶以50MP JPEG MAX和50MP RAW MAX格式拍攝，可在14mm、23mm、47mm、70mm、139mm和230mm這6種不同焦距下實現光學級畫質解析度，還可選擇9種經典膠片模擬效果。
影片支持4K 60fps杜比視界HDR錄製，從0.6倍到30倍變焦均能保持卓越畫質。雙哈蘇200MP鏡頭突破移動攝像技術極限，可實現120fps的電影級4K拍攝，並首次在OPPO旗艦機型中支持30fps的8K錄製，並首次推出了O-Log2色彩配置檔及第三方LUT。
頂配屏幕及電池
這款6.82吋、144Hz刷新率的QHD + AMOLED面板，最高可實現3600nits的HDR峰值亮度，而在弱光環境下亮度可降至僅1nit。搭配Snapdragon 8 Elite Gen 5移動平台，容量7050mAh 矽碳電池，旗艦機型中容量最大的電池之一，支援100W supervooc有線充電和50W airvooc無線充電功能。
實用AI功能
搭載了最新的ColorOS 16系統，帶來更加簡潔、智能且高度個性化的AI驅動軟體體驗。全新Live Space將通知整合為一個簡潔、交互性強且極簡的介面；另有AI Mind Space功能，自動抓取並整理螢幕上的所有內容。AI帳單管理器會即時記錄數字支付記錄和實體收據，生成清晰的支出分析報告。另有AI Mind Pilot智能協調多4個行業領先的AI模型；AI菜單翻譯功能不僅限於文字翻譯，還能生成豐富的外國菜肴視覺指南。
發售資訊
OPPO Find X9 Ultra的售價為$9999 (12GB＋512GB)／$11999 (16GB＋1TB)。棕色率先開售，橙色開售時間暫定5月中至尾。