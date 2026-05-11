港大首創納米鼻噴劑 助腦中風患者送院前急救

對於腦中風患者而言，每一分鐘都是刻不容緩。醫學研究指出，中風發生後，腦部神經元會在短時間內持續受損並死亡。每一次延誤，都可能影響患者日後能否行走、說話，甚至能否重返獨立生活。 正因如此，如何把握「黃金救援時間」，一直是腦中風治療的核心難題。香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）藥理及藥劑學系副教授兼先進生物醫學儀器中心（ABIC）項目主任周聖峰教授率領的研究團隊，近日研發「納米乾粉鼻噴劑」，憑藉其快速見效、輕便、易於使用的特點，把缺血性腦中風的急救時點，由醫院內推前至送院前，為患者爭取更多關鍵的「救命時間」。

由「等待送院」變成「院前介入」 現時，缺血性腦中風的主流治療方式包括靜脈溶栓及機械取栓手術，但有關療程均須於醫院內進行，救治時間窗口極短，並受多項嚴格條件所限，導致全球超過85%的患者未能及時接受相關治療；即使成功介入，後續的神經功能復原亦未必理想。研究團隊指出，問題並非現有療法無效，而是治療介入點過於滯後。在現行流程下，患者必須經歷發病、被發現、送院、分流及影像診斷等程序，往往已錯過最理想的治療時機。

納米乾粉鼻噴劑正是針對這一痛點而生，採用非侵入性設計，能將藥物直接送達腦部，毋須打針或開刀。鼻噴劑可於發病現場或送院途中即時使用，大大減緩腦細胞在缺血狀態下的死亡速度，有效保護尚未壞死的腦組織，為後續治療爭取時間，真正做到突破性的「院前急救」。ABIC博士後研究員邵子桐博士強調：「中風後最關鍵的是時間，哪怕能守護大腦多十分鐘，也許決定病人日後能否走路或說話。這項技術的關鍵，在於將中風救治由『院內』提前至『院前』階段，執行神經保護策略而非單純溶栓或移除血栓。」

從鼻腔「直達大腦」 提升藥物療效 中樞神經系統藥物研發一向受制於血腦屏障。即使藥物成功進入血液，亦難以有效到達腦部中樞，限制了治療成效。有見及此，港大研究團隊將神經保護劑包載於納米粒子中，再通過顆粒工程技術，聚合成適合吸入的微米級粉末，讓藥物可避開血腦屏障，直接輸送至腦部。當粉末進入鼻腔後，能穩定沉積於目標區域，接觸鼻黏液後更能迅速解聚成納米粒子，經鼻腔直達大腦，大幅提升藥物遞送效率與療效。

有望延伸至多種神經系統疾病應用 目前，納米乾粉鼻噴劑已完成細胞及動物實驗測試，團隊正推進後續毒理研究及臨床試驗，並持續與急症科及神經科醫生交流臨床意見，確保技術能順利融入現有治療流程。研究團隊期望，隨着臨床數據累積，這類院前急救產品未來有機會像自動心臟除顫器（AED）般，在社區及家庭層面普及應姅，成為腦中風患者的第一道防護線。長遠而言，「納米嵌入式微粉」平台亦具高度延展性，可進一步延伸至阿茲海默症、運動神經元疾病、腦膜炎等多種受血腦屏障限制的神經系統疾病，為神經醫學帶來更長遠價值。

港大研究團隊獲「第51屆日內瓦國際發明展」頒發特別大獎「Prize of the Chinese Delegation」及評判特別嘉許金獎項目。

專欄：港大「港創未來」 簡介：本專欄聚焦香港大學的科研創新，探討那些在香港研發並對世界具有深遠影響的科研項目。透過清晰而深入的報導，彰顯港大科研成果轉化的強大實力。

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