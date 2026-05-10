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科技
出版：2026-May-10 08:30
更新：2026-May-10 08:30

DJI預告OSMO Pocket 4P雲台相機　配雙鏡頭供專業用家

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DJI 正或預熱 OSMO Pocket 4P 雲台相機！確認配備雙鏡頭、「這功能」加強價格配置係咁？

DJI 正或預熱 OSMO Pocket 4P 雲台相機！確認配備雙鏡頭、「這功能」加強價格配置係咁？

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月前推出效能價格比吸引OSMO Pocket 4雲台相機後，較早前DJI又透過官方YouTube 頻道等渠道，正式預告系列高配機型OSMO Pocket 4P雲台相機，公開產品外觀並確認配備雙鏡頭。

加強遠攝影片錄製能力

從DJI上傳OSMO Pocket 4P宣傳影片可看到，其產品外觀確認配備雙鏡頭，並以「See More. Tell More.」作宣傳語句，不難想像其較OSMO Pocket 4有更佳拍攝彈性。

影片內容確認OSMO Pocket 4P將保留1吋感光元件主鏡，與以同時再新增一組3x光學變焦鏡頭，大幅加強系列在遠攝影片錄製能力，進一步提升創作表現。

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See More. Tell More. Osmo Pocket 4P, Grand Release Coming Soon. 0 2 screenshot See More. Tell More. Osmo Pocket 4P, Grand Release Coming Soon. 0 3 screenshot See More. Tell More. Osmo Pocket 4P, Grand Release Coming Soon. 0 5 screenshot

入場價約在5500港元

其他功能方面，盛傳OSMO Pocket 4P會配備更高亮度2.5吋OLED螢幕，加至2,000mAh 電池及支援4K/240fps慢鏡，入場價約在5,500港元左右。

Mobile Magazine 短評：OSMO Pocket 4P預計面向專業影像創作用家，預計全套配件價格約在6,000至7,000元左，跟現時4,000中能備齊的OSMO Pocket 4區別明顯。

資料來源：DJI

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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