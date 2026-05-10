DJI預告OSMO Pocket 4P雲台相機　配雙鏡頭供專業用家

月前推出效能價格比吸引OSMO Pocket 4雲台相機後，較早前DJI又透過官方YouTube 頻道等渠道，正式預告系列高配機型OSMO Pocket 4P雲台相機，公開產品外觀並確認配備雙鏡頭。

加強遠攝影片錄製能力

從DJI上傳OSMO Pocket 4P宣傳影片可看到，其產品外觀確認配備雙鏡頭，並以「See More. Tell More.」作宣傳語句，不難想像其較OSMO Pocket 4有更佳拍攝彈性。

影片內容確認OSMO Pocket 4P將保留1吋感光元件主鏡，與以同時再新增一組3x光學變焦鏡頭，大幅加強系列在遠攝影片錄製能力，進一步提升創作表現。