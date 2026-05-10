Sony確認5月13發表新產品　Xperia 1 VIII手機料大換樣

盛傳將大幅改動外觀的SONY旗艦新作Xperia 1 VIII手機，如無意外將會在下周正式跟用家見面。皆因早前SONY已發出公告，確認在5月13日舉行Xperia新品發布會，並展示了與Xperia 1 VIII傳聞一致的鏡頭剪影。

據日本SONY官方X帳號資訊，其將於香港時間5月13日（下周三）上午10時，舉行Xperia新品發布會，預計推出旗艦新作Xperia 1 VIII手機。

或具黑銀紅金四色款

文中展示Xperia新手機鏡頭剪影，與此前流出疑似Xperia 1 VIII機圖相同，均採用2+1擺位布置，可預期成傳手機將大幅改變外觀說法為實。