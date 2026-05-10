Sony確認5月13發表新產品　Xperia 1 VIII手機料大換樣

盛傳將大幅改動外觀的SONY旗艦新作Xperia 1 VIII手機，如無意外將會在下周正式跟用家見面。皆因早前SONY已發出公告，確認在5月13日舉行Xperia新品發布會，並展示了與Xperia 1 VIII傳聞一致的鏡頭剪影。
據日本SONY官方X帳號資訊，其將於香港時間5月13日（下周三）上午10時，舉行Xperia新品發布會，預計推出旗艦新作Xperia 1 VIII手機。
或具黑銀紅金四色款
文中展示Xperia新手機鏡頭剪影，與此前流出疑似Xperia 1 VIII機圖相同，均採用2+1擺位布置，可預期成傳手機將大幅改變外觀說法為實。
綜合現有資訊，Xperia 1 VIII 或具黑（Graphite Black）、銀（Iolite Silver）、石榴紅（Garnet Red）及金（Native Gold）四色款，鏡頭組改為機背左上方形設計。
港版有機會加至逾萬元
機身配置部分，預計Xperia 1 VIII配備S8E Gen 5晶片，6.5吋120Hz LTPO OLED螢幕，鏡頭放棄光學變焦遠攝，改配16/24/70mm 48MP ZEISS T*三鏡。
Mobile Magazine短評：考慮到記憶體成本提升，或需預期Xperia 1 VIII價格較前代更高，港版價格有機會加至萬元以上。
資料來源：SONY（日本）、X（@feni_book）
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