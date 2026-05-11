HUAWEI Pura X Max 內部結構曝光 鉸位造工嚴密惟維修難度高（有片）

HUAWEI 全新旗艦級摺芒手機 Pura X Max 近日正式登陸市場，憑藉嶄新的外觀設計與硬件配置引起不少關注。知名維修團隊 iFixit 近日於 YouTube 頻道發佈了這款新機的首個拆解影片。雖然 Pura X Max 的外觀設計充滿未來感，但影片同時揭示了其內部精密結構為後續維修所帶來的重大挑戰。
在外觀與拍攝配置方面，Pura X Max 採用了類似護照比例的機身設計，展開後帶來宛如迷你平板的自然視覺體驗。
主鏡頭獲讚賞
iFixit 在拆解前特別點名讚賞其具備可變光圈技術的主鏡頭，指出這項實用功能自 Samsung Galaxy S9 系列之後，便鮮有在其他品牌的旗艦機型上出現，而 HUAWEI 則成功將其整合至這部摺疊手機之中。
進入實際拆解環節，測試人員發現機身背蓋的一側相對容易打開，但外圍屏幕的一側則使用了極為強力的黏合劑，需要花費不少功夫才能順利分離。當移除外屏後，各項核心零件隨即曝光。最受外界關注的處理器部分，主機板上搭載了體積較大的 Kirin 9030 Pro 晶片，據悉其效能表現大致相當於 5nm 製程節點，對比以往的 7nm 晶片有著顯著的運算能力提升。
在電池配置上，HUAWEI 為 Pura X Max 配備了雙電池模組，總容量達到 19.73Wh，電量儲備較同級對手多出約百分之十四。然而，這套強大的電池組卻被深深埋藏且牢固地黏附在機身內部。這種設計雖然有效節省了內部空間，卻令電池更換及後續的回收過程變得相當困難。此外，主鏡頭模組同樣被安置在主機板下方，拆卸時需要額外的步驟與時間。
內部防護有驚喜
至於摺芒手機最核心的屏幕與鉸鏈部分，Pura X Max 的內部防護表現則帶來了驚喜。測試人員在嘗試剝離內屏幕時，面板在受力的情況下依然能夠保持完好。其鉸鏈結構不僅具有良好的防塵密封設計，屏幕邊緣更佈滿細孔並注滿柔性黏合劑，此舉能有效保護鉸鏈的活動組件及脆弱的柔性內屏幕。
整體而言，HUAWEI Pura X Max 在造工與技術層面上展現出高度的精密性，各項內部細節均經過嚴密佈局。不過 iFixit 亦坦言，由於部分螺絲缺乏妥善的隱藏設計，加上電池更換過程極度繁複，這款手機在日常維修與保養方面將面臨不小考驗，正如他們在影片標題中所言，這是一部直到需要維修前都充滿未來感的創新設備。
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