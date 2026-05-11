HUAWEI Pura X Max 內部結構曝光 鉸位造工嚴密惟維修難度高（有片）

HUAWEI 全新旗艦級摺芒手機 Pura X Max 近日正式登陸市場，憑藉嶄新的外觀設計與硬件配置引起不少關注。知名維修團隊 iFixit 近日於 YouTube 頻道發佈了這款新機的首個拆解影片。雖然 Pura X Max 的外觀設計充滿未來感，但影片同時揭示了其內部精密結構為後續維修所帶來的重大挑戰。

在外觀與拍攝配置方面，Pura X Max 採用了類似護照比例的機身設計，展開後帶來宛如迷你平板的自然視覺體驗。

主鏡頭獲讚賞

iFixit 在拆解前特別點名讚賞其具備可變光圈技術的主鏡頭，指出這項實用功能自 Samsung Galaxy S9 系列之後，便鮮有在其他品牌的旗艦機型上出現，而 HUAWEI 則成功將其整合至這部摺疊手機之中。