HUAWEI WATCH FIT 5系列即睇新功能點用　$1188起買錶仲送耳機！（有片）

HUAWEI WATCH FIT 5系列即日起開始預售。

華為在曼谷發布HUAWEI WATCH FIT 5系列智能手錶，香港市場亦由即日起預售，兩個型號包括HUAWEI WATCH FIT 5及HUAWEI WATCH FIT 5 Pro。兩款智能手錶新增微運動模式及多種球類運動支援，高階型號更引入嶄新的血糖風險評估，令功能更加全面。

輕薄優雅設計 HUAWEI WATCH FIT 5重量僅27g，厚度9.5mm，搭載1.82吋屏幕，峰值亮度2500nits；光織銀版本採用100%再生鋁合金製成。Pro版重量僅30.4g，厚度一樣為9.5mm，配備1.92吋LTPO柔性屏幕，邊框縮至1.8mm，最高亮度達3000nits，支援1-60Hz自適應刷新率，採用2.5D藍寶石玻璃屏幕與鈦合金錶圈，白色版本更首次引入航天級納米瓷金屬工藝。戴上手感覺輕巧，AirDry編織錶帶透氣，比氟橡膠錶帶更舒適。

全新微運動體驗 HUAWEI WATCH FIT 5系列首創微運動模式，為長時間投入工作、缺乏運動的都市人而設。內置30組輕量舒展動作，涵蓋頭頸、肩背、腰腹等多個身體部位，花30秒至數分鐘，即可緩解久坐僵硬。特設熊貓「微運動」錶盤設計，可以跟住可愛熊貓卡通互動，將運動遊戲化更有趣味，累積次數後更可解鎖不同城市建築背景錶盤。



HUAWEI WATCH FIT 5系列支援與專屬球類App如Tennix、PickleX app聯動。

新增球類運動數據 網球、羽毛球及近期大熱的匹克球，HUAWEI WATCH FIT 5系列支援與多個專屬球類App如Tennix、PickleX app聯動，可記錄揮拍次數、殺球次數、正反手擊球數量、最長連拍、心率、熱量等關鍵數據，玩家適合使用。 系列支援超過100種運動數據，Pro版更針對4大專業運動，其中越野跑支持路線導航、縮放地圖、偏航預警、分段海拔與坡度實時更新，並可自定義CP點，配合預估到達時間。高爾夫模式內置全球超過17000個球場地圖，支援果嶺視圖、精確測距與旗杆位置自定義。同時亦支援金單車騎乘、40米自由潛水等專業運動功能。

血糖風險評估功能 Pro版新增血糖風險評估功能，連續3至14天採集用戶白天和夜間在睡眠、靜息等不同狀態下的體徵數據，綜合評估高血糖風險等級，雖然未必夠侵入性檢測準確，但至少可作為參考。另外HUAWEI TruSense 玄璣感知系統亦提供心血管健康全面守護，支援脈搏波心律失常分析、ECG心電圖分析、血管彈性檢測、房顫負荷檢測及冠心病風險評估以及情緒健康管理。

超長續航跨平台兼容 HUAWEI WATCH FIT 5系列採用高硅電池技術，輕量使用下單次充電可提供長達10天的續航力、；常規使用亦能輕鬆維持7天續航，Pro版更支援60分鐘無線快充功能。手錶兼容Android和iOS 設備，不需額外入手華為手機都可使用。 HUAWEI WATCH FIT 5系列即日起於接受預訂，並於2026年5月20日正式發售。選購原廠行貨，即送HUAWEI FreeBuds SE2 藍牙耳機、HUAWEI 智能體脂磅、3個月HUAWEI Health+會員體驗及31天錶盤會員服務。售價如下： HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

丹霞橙（編織錶帶）$2288

冰川白、雅丹黑（氟橡膠錶帶）$2188

HUAWEI WATCH FIT 5

光織銀（編織錶帶）$1288

風信紫、向新綠、悅動白、韻律黑（氟橡膠錶帶）$1188