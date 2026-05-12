Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide傳開始量產 多款副廠殼曝光

闊摺屏手機在 HUAWEI 推出 Pura X Max 後，下一款現身作可能為三星Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide 手機，其亦頗大機會是 Android 首款闊摺屏手機產品。
據爆料達人 Ice Universe 透露，Galaxy Z Fold 8 Wide（或稱 Galaxy Z Wide Fold）已進入量產階段，同時該帖文亦展示了多款副廠保護殼照片。
Galaxy Z Fold 8 Wide傳摺合後闊82.2mm
與此同時爆料人另文提到，Galaxy Z Fold 8 Wide 摺合後寬度約 82.2mm 左右，展示相片可看到單手握持尚算輕鬆，據透露或為現有闊摺屏體驗最佳機型。
預計 Galaxy Z Fold 8 Wide 配 7.6 吋寬比例可摺疊螢幕、外屏尺寸則為 5.4 吋，擁有僅 4.3mm 開展後厚度，具機背雙鏡、特供版 S8E Gen5 及 5,000mAh 電池。
Mobile Magazine 短評：定位上 Galaxy Z Fold 8 Wide 或高於 Z Fold8 手機，有傳國行入場價將比 Pura X Max 更高，後者售10,999人民幣（約$12,660港元）起。
