熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-May-12 07:01
更新：2026-May-12 07:01

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide傳開始量產 多款副廠殼曝光

分享：
Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide傳開始量產 多款副廠殼曝光

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide傳開始量產 多款副廠殼曝光

adblk4

闊摺屏手機在 HUAWEI 推出 Pura X Max 後，下一款現身作可能為三星Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide 手機，其亦頗大機會是 Android 首款闊摺屏手機產品。

據爆料達人 Ice Universe 透露，Galaxy Z Fold 8 Wide（或稱 Galaxy Z Wide Fold）已進入量產階段，同時該帖文亦展示了多款副廠保護殼照片。

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide手機多款副廠保護殼照片 Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide手機多款副廠保護殼照片 Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide手機多款副廠保護殼照片 Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide手機多款副廠保護殼照片

Galaxy Z Fold 8 Wide傳摺合後闊82.2mm

與此同時爆料人另文提到，Galaxy Z Fold 8 Wide 摺合後寬度約 82.2mm 左右，展示相片可看到單手握持尚算輕鬆，據透露或為現有闊摺屏體驗最佳機型。

預計 Galaxy Z Fold 8 Wide 配 7.6 吋寬比例可摺疊螢幕、外屏尺寸則為 5.4 吋，擁有僅 4.3mm 開展後厚度，具機背雙鏡、特供版 S8E Gen5 及 5,000mAh 電池。

Mobile Magazine 短評：定位上 Galaxy Z Fold 8 Wide 或高於 Z Fold8 手機，有傳國行入場價將比 Pura X Max 更高，後者售10,999人民幣（約$12,660港元）起。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務