vivo X500 系列手機三款機型現身 傳規格包括 7000mAh電池及2億像素長焦鏡

早前 vivo 推出的 X300 系列手機在市場上取得穩定的迴響，而踏入新一年的中段，市場已開始將目光投向該系列的後繼機型。據最新的海外消息指出，vivo 基於傳統文化對數字的避諱，將會跳過 X400 的命名，直接推出全新的 vivo X500 系列。近期在 GSM 協會的 IMEI 數據庫中，已有三款 X500 系列的設備正式曝光，預示著新一代旗艦手機有望在今年秋季或更早的時間正式亮相。
跳過X400 直達X500
從 IMEI 數據庫的資料顯示，這次曝光的三款機型分別為 vivo X500、vivo X500 Pro 以及全新的 vivo X500e。其中，X500 與 X500 Pro 理所當然地作為 X300 及 X300 Pro 的直接升級版，而較為外界關注的是首次出現的 X500e。由於上一代並沒有推出「e」型號的衍生機型，目前市場對這款新機的產品定位及具體規格仍有待進一步的觀察。
在硬件規格的傳聞方面，網絡上已有初步的資訊流出。消息指 vivo X500 將會配備 6.4 吋屏幕，主打相對適中的握持感；而定位較高的 vivo X500 Pro 則會採用 6.9 吋的大屏幕設計。在影像系統部分，廠方似乎正在測試一枚 5000 萬像素的 LOFIC 主鏡頭，同時有望加入高達2億像素的潛望式長焦鏡頭。
X500或10月發布
除了屏幕與拍攝規格，續航能力預計將會是 vivo X500 系列的一大關鍵。據悉，這兩款重點機型均有望內置高達 7000 mAh 或以上的大容量電池，為高強度的日常使用及影像拍攝提供穩定的電力支援。參考去年 X300 系列於十月份發布的時間表，預計全新的 vivo X500 系列手機將會在今年相若的時間甚至提早登場。
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