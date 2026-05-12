vivo X500 系列手機三款機型現身 傳規格包括 7000mAh電池及2億像素長焦鏡

早前 vivo 推出的 X300 系列手機在市場上取得穩定的迴響，而踏入新一年的中段，市場已開始將目光投向該系列的後繼機型。據最新的海外消息指出，vivo 基於傳統文化對數字的避諱，將會跳過 X400 的命名，直接推出全新的 vivo X500 系列。近期在 GSM 協會的 IMEI 數據庫中，已有三款 X500 系列的設備正式曝光，預示著新一代旗艦手機有望在今年秋季或更早的時間正式亮相。

跳過X400 直達X500

從 IMEI 數據庫的資料顯示，這次曝光的三款機型分別為 vivo X500、vivo X500 Pro 以及全新的 vivo X500e。其中，X500 與 X500 Pro 理所當然地作為 X300 及 X300 Pro 的直接升級版，而較為外界關注的是首次出現的 X500e。由於上一代並沒有推出「e」型號的衍生機型，目前市場對這款新機的產品定位及具體規格仍有待進一步的觀察。