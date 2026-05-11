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科技
出版：2026-May-11 19:00
更新：2026-May-11 19:00

Logitech G512 X電競鍵盤玩類比機械雙軸　自由配搭打造專屬手感！

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Logitech G推出全新G512 X類比機械雙軸電競鍵盤。

Logitech G推出全新G512 X類比機械雙軸電競鍵盤。

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Logitech G推出全新G512 X類比機械雙軸有線電競鍵盤，今代特別適合鍾情改裝玩家自行度身訂造，搭載TMR感測技術，透過Dual Swap雙軸彈性配置、SAPP觸覺環等進行客製化設定，打機更得心應手。

Logitech G512 X白色75%版本有數字鍵盤。 Logitech G512 X電競鍵盤備有觸感及線性兩種風格。 Logitech G512 X電競鍵盤可將軸體及鍵帽自由配搭。 Logitech G512 X電競鍵盤隨附9顆類比軸體。 Logitech G512 X電競鍵盤可利用鍵盤腳架拔鍵。 Logitech G512 X電競鍵盤轉軸後更有不同燈光顯示。 Logitech G512 X電競鍵盤可加入SAPP二段按壓觸發點橡膠環。

Dual Swap雙軸配置

Logitech G512 X類比機械雙軸電競鍵盤備有75%及98%兩種尺寸，並提供黑白兩色、觸感或線性兩種軸體。右上角新增24段刻度的雙重自訂功能旋鈕，結構設計上採用內置矽膠Gasket結構，結合柔軟橡膠表面。鍵盤底部更加入了全新LIGHTSYNC RGB燈條設計，配合全新專屬透光磨砂亞克力鍵盤手托，燈光效果更加奪目。

G512 X同時融合「磁性類比操控」與「機械手感」，設有39個支援熱插拔的TMR (Tunnel Magnetoresistance) 類比和機械混合軸座 ，並導入「Dual Swap」雙軸彈性配置技術，可自由混搭隨附的9顆類比軸體與傳統機械軸體，更兼容市面上大部份熱門軸體及鍵帽，按個人喜好實現個性化改裝。

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Logitech G512 X電競鍵盤對應不同遊戲可進行DIY改裝。 Logitech G512 X電競鍵盤內置TMR磁性類比感應技術。 Logitech G512 X電競鍵盤可自行設定快速觸發、按鍵優先權等。 Logitech G512 X電競鍵盤可逐鍵設定觸發點。 Logitech G512 X電競鍵盤開關遊戲模式及類比軸掃瞄。

自訂多段觸發

官方表示改裝TMR類比磁軸不需多，以9顆最為適合，如FPS射擊遊戲可配合類比軸的快速觸發，將W、A、S、D、Q、E、R等改裝，進行方向走位、換彈等功能。鍵盤後方底座的隱藏式收納空間內置5顆專屬的SAPP二段按壓觸發點橡膠環，以回彈物理力在按壓瞬間獲得明確的觸覺反饋，實試觸發第二段指令時感覺更清晰 。拔鍵器與拔軸器更轉化為鍵盤腳架，方便收納。

核心採用TMR磁性類比感應技術，以類比信號讀取按鍵輸入深度，以低耗電量達成極致精確度 ，按壓深度決定操作強度，玩動作遊戲與賽車競速尤其有優勢。具備8K輪詢率，自訂獨立按鍵觸發、快速觸發及按鍵優先權設定等功能，提升遊戲技術。

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Logitech G512 X電競鍵盤底部新增LIGHTSYNC RGB燈條設計，可自選燈效模式。 Logitech G512 X電競鍵盤導光手托上刻有雷射雕刻導光紋理。 Logitech G512 X電競鍵盤以有線連接。 Logitech G512 X電競鍵盤新增24段刻度的雙重自訂功能旋鈕。

專屬導光手托

全新LIGHTSYNC RGB燈條設計都有多款可以自行設定，Logitech G同步推出G512 X專屬導光手托，採用精密切割的雷射雕刻導光紋理，並以實心壓克力結合啞光UV塗層打造，折射底部的RGB燈條光線，幻彩光影更有科幻感。

Logitech G G512 X現已發售，75鍵版本售價$1499，98鍵版本售價$1599。購買G512 X系列鍵盤，即可以獨家優惠價$199加購原價$349的專屬透光磨砂亞克力鍵盤手托 。

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