Logitech G512 X電競鍵盤玩類比機械雙軸　自由配搭打造專屬手感！

Logitech G推出全新G512 X類比機械雙軸有線電競鍵盤，今代特別適合鍾情改裝玩家自行度身訂造，搭載TMR感測技術，透過Dual Swap雙軸彈性配置、SAPP觸覺環等進行客製化設定，打機更得心應手。

Dual Swap雙軸配置

Logitech G512 X類比機械雙軸電競鍵盤備有75%及98%兩種尺寸，並提供黑白兩色、觸感或線性兩種軸體。右上角新增24段刻度的雙重自訂功能旋鈕，結構設計上採用內置矽膠Gasket結構，結合柔軟橡膠表面。鍵盤底部更加入了全新LIGHTSYNC RGB燈條設計，配合全新專屬透光磨砂亞克力鍵盤手托，燈光效果更加奪目。

G512 X同時融合「磁性類比操控」與「機械手感」，設有39個支援熱插拔的TMR (Tunnel Magnetoresistance) 類比和機械混合軸座 ，並導入「Dual Swap」雙軸彈性配置技術，可自由混搭隨附的9顆類比軸體與傳統機械軸體，更兼容市面上大部份熱門軸體及鍵帽，按個人喜好實現個性化改裝。