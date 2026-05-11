Logitech G512 X電競鍵盤玩類比機械雙軸　自由配搭打造專屬手感！

Logitech G推出全新G512 X類比機械雙軸有線電競鍵盤，今代特別適合鍾情改裝玩家自行度身訂造，搭載TMR感測技術，透過Dual Swap雙軸彈性配置、SAPP觸覺環等進行客製化設定，打機更得心應手。
Dual Swap雙軸配置
Logitech G512 X類比機械雙軸電競鍵盤備有75%及98%兩種尺寸，並提供黑白兩色、觸感或線性兩種軸體。右上角新增24段刻度的雙重自訂功能旋鈕，結構設計上採用內置矽膠Gasket結構，結合柔軟橡膠表面。鍵盤底部更加入了全新LIGHTSYNC RGB燈條設計，配合全新專屬透光磨砂亞克力鍵盤手托，燈光效果更加奪目。
G512 X同時融合「磁性類比操控」與「機械手感」，設有39個支援熱插拔的TMR (Tunnel Magnetoresistance) 類比和機械混合軸座 ，並導入「Dual Swap」雙軸彈性配置技術，可自由混搭隨附的9顆類比軸體與傳統機械軸體，更兼容市面上大部份熱門軸體及鍵帽，按個人喜好實現個性化改裝。
自訂多段觸發
官方表示改裝TMR類比磁軸不需多，以9顆最為適合，如FPS射擊遊戲可配合類比軸的快速觸發，將W、A、S、D、Q、E、R等改裝，進行方向走位、換彈等功能。鍵盤後方底座的隱藏式收納空間內置5顆專屬的SAPP二段按壓觸發點橡膠環，以回彈物理力在按壓瞬間獲得明確的觸覺反饋，實試觸發第二段指令時感覺更清晰 。拔鍵器與拔軸器更轉化為鍵盤腳架，方便收納。
核心採用TMR磁性類比感應技術，以類比信號讀取按鍵輸入深度，以低耗電量達成極致精確度 ，按壓深度決定操作強度，玩動作遊戲與賽車競速尤其有優勢。具備8K輪詢率，自訂獨立按鍵觸發、快速觸發及按鍵優先權設定等功能，提升遊戲技術。
專屬導光手托
全新LIGHTSYNC RGB燈條設計都有多款可以自行設定，Logitech G同步推出G512 X專屬導光手托，採用精密切割的雷射雕刻導光紋理，並以實心壓克力結合啞光UV塗層打造，折射底部的RGB燈條光線，幻彩光影更有科幻感。
Logitech G G512 X現已發售，75鍵版本售價$1499，98鍵版本售價$1599。購買G512 X系列鍵盤，即可以獨家優惠價$199加購原價$349的專屬透光磨砂亞克力鍵盤手托 。