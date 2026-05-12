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科技
出版：2026-May-12 11:07
更新：2026-May-12 11:07

Sony Reon Pocket 6/ Pro Plus全新掛頸冷氣登場　製冷效果升級、兩版本有咩分別？

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Sony Reon Pocket 6新一代穿戴式智能冷暖調溫裝置現已登場。

Sony Reon Pocket 6新一代穿戴式智能冷暖調溫裝置現已登場。

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夏天準備來臨，炎熱天氣下，Sony Reon Pocket系列穿戴式智能冷暖調溫裝置向來是為身體來帶清涼的降溫好幫手。今次Sony更一口氣推出雙版本，包括新一代Reon Pocket 6以及加強版Reon Pocket Pro Plus，前者主打輕巧、後者則以強力冷凍及續航力為賣點，兩款掛頸冷氣定位適合不同需要人士。

Sony Reon Pocket 6消暑神器升級登場。 Sony Reon Pocket 6（右）與Reon Pocket Pro Plus（左）。 Reon Pocket 6掛在後頸上帶來清涼感覺。 Reon Pocket 6升級為雙控溫模組。 Reon Pocket 6設有實體鍵更易操控。 Reon Pocket 6機身比上代更加圓滑纖巧。

清涼感升級

Reon Pocket 6及Pro Plus均加大製冷面積，全新研發的雙控溫模組，可強弱交替冷卻，持續保持製冷。採用全新的高效散熱組件包括均溫板及散熱片，配合上代一樣的風扇，升級Reon Pocket Pro同級效能，令Reon Pocket 6比上代降低多2度，但續航力就不及上代，最強的5級冷凍約3-4小時（上代為4小時）、1級約10至11.5小時（上代為17小時）。

外觀上更加纖巧，而且加入全新可調式頸帶設計，適合28cm至46cm各種頸形，另外亦換上全新風口蓋設計、增加實體按鍵，操作上更加直觀。同樣對應全新設計的Tag，在使用Smart Cool智能冷卻模式下感測環境溫度更加準確。

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Sony Reon Pocket Pro Plus機身設計更大，製冷效能更強。 Sony Reon Pocket Pro Plus同樣有雙控溫模組。 Sony Reon Pocket Pro Plus設有長尺寸的排風口。 Sony Reon Pocket Pro Plus機身設計與上代相似。 Sony Reon Pocket Pro Plus用專屬app及新設計的Tag進行操控。 Sony Reon Pocket系列即日起發售。 Sony Reon Pocket系列兩款續航力比較。

更強Pro Plus版本

Reon Pocket Pro Plus則為加強版本，為史上最強製冷型號。雙控溫模組採用全新設計演算法，性能更強，亦有進階版Smart Cool模式。全新頸帶直徑加大，抓附力加強40%，排熱效能進化為可調式設計。另外續航力維持上代一樣，但就比6更長，最冷的5級冷凍，可維持約5.5小時，1級則長達34小時。

兩款Reon Pocket將於即日起發售，Reon Pocket 6售價$1699、Reon Pocket Pro Plus售價$1849。

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