Sony Reon Pocket 6/ Pro Plus全新掛頸冷氣登場　製冷效果升級、兩版本有咩分別？

夏天準備來臨，炎熱天氣下，Sony Reon Pocket系列穿戴式智能冷暖調溫裝置向來是為身體來帶清涼的降溫好幫手。今次Sony更一口氣推出雙版本，包括新一代Reon Pocket 6以及加強版Reon Pocket Pro Plus，前者主打輕巧、後者則以強力冷凍及續航力為賣點，兩款掛頸冷氣定位適合不同需要人士。

清涼感升級

Reon Pocket 6及Pro Plus均加大製冷面積，全新研發的雙控溫模組，可強弱交替冷卻，持續保持製冷。採用全新的高效散熱組件包括均溫板及散熱片，配合上代一樣的風扇，升級Reon Pocket Pro同級效能，令Reon Pocket 6比上代降低多2度，但續航力就不及上代，最強的5級冷凍約3-4小時（上代為4小時）、1級約10至11.5小時（上代為17小時）。

外觀上更加纖巧，而且加入全新可調式頸帶設計，適合28cm至46cm各種頸形，另外亦換上全新風口蓋設計、增加實體按鍵，操作上更加直觀。同樣對應全新設計的Tag，在使用Smart Cool智能冷卻模式下感測環境溫度更加準確。