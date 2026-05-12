熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-May-12 13:00
更新：2026-May-12 13:00

iOS 26.5現已發布！　一文睇清iPhone有咩新功能

分享：
iOS 26.5現已上架，今次未有太多功能更新。

iOS 26.5現已上架，今次未有太多功能更新。

adblk4

經過幾個月的測試版後，Apple發布了iOS 26.5，雖然今次新功能不算多，亦未有升級Siri功能，但當中亦有少量實用改變，亦有安全修復。

iOS 26.5新增了跨平台訊息RCS端對端加密。

iOS 26.5新增了跨平台訊息RCS端對端加密。

RCS端對端加密

iOS 26.5最大的新功能是Apple與Google跨界合作，加入了對iPhone和Android設備之間RCS訊息的點對點加密技術支持，代表用戶發送給Android朋友的跨平台訊息，與其他iPhone iMessage更安全保密。

點對點加密「RCS訊息」功能推出Beta版，適用於運行iOS 26.5且由支援功能的無線網絡供應商提供服務的iPhone，以及具備最新「Google訊息」的Android 裝置。 「RCS訊息」經點對點加密技術保護後，訊息於裝置之間傳送的過程中，任何人都無法讀取其內容。

「RCS 訊息」對話會顯示全新鎖定圖示，以示對話訊息經點對點加密技術保護。系統預設開啟加密保護功能，且會陸續為「RCS訊息」的現有對話與新對話自動啟用此功能。

adblk5
iOS 26.5加入了一款全新Pride Luminance壁紙。

iOS 26.5加入了一款全新Pride Luminance壁紙。

全新彩虹壁紙

iOS 26.5新增了一款色彩繽紛的全新Pride Luminance壁紙，設計上採用了Pride旗幟顏色，更有12款顏色選項以及可從12種自選顏色中進行自訂。

iOS 26.5將推出「推薦地點」功能。 iOS 26.5地圖app香港地區未見更新。

地圖推薦地點

地圖App新增了「推薦地點」功能，會根據最近的搜尋記錄和附近的熱門地點推薦可能想去的地方，但實試港版仍未有此功能。 iOS 26.5未來也可能會推出廣告，但目前尚未正式上線。

iOS 26.5歐盟區新增對第三方穿戴裝置支援。

iOS 26.5歐盟區新增對第三方穿戴裝置支援。

歐盟穿戴裝置規定

為了遵守歐盟《數碼市場法》，Apple允許第三方穿戴裝置存取一些以往僅限於Apple Watch和 AirPods的功能，例如智能手錶、耳機及電視。當中包括近距離配對、iPhone互動式通知、即時活動等。不過對第三方穿戴裝置的擴充支援僅限於位於歐盟境內且Apple帳戶設定為歐盟國家或地區的iPhone用戶。

其他更新

Apple的書籍app中提到了新的獎項欄目，不過港版未有更新。另外iOS 26.5新增了因紐特語（Inuktitut）鍵盤布局選項。從iPhone轉移資料到Android裝置時，新增選擇要移轉的郵件附件選項，包括「全部」、「1年」或「30天」。安全修復方面，iOS 26.5修復了50多個安全漏洞，雖然目前尚無證據顯示這些漏洞已被利用，但亦最好盡快更新以獲得最新的安全保護。

adblk6

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務