iOS 26.5現已發布！　一文睇清iPhone有咩新功能

經過幾個月的測試版後，Apple發布了iOS 26.5，雖然今次新功能不算多，亦未有升級Siri功能，但當中亦有少量實用改變，亦有安全修復。

RCS端對端加密

iOS 26.5最大的新功能是Apple與Google跨界合作，加入了對iPhone和Android設備之間RCS訊息的點對點加密技術支持，代表用戶發送給Android朋友的跨平台訊息，與其他iPhone iMessage更安全保密。

點對點加密「RCS訊息」功能推出Beta版，適用於運行iOS 26.5且由支援功能的無線網絡供應商提供服務的iPhone，以及具備最新「Google訊息」的Android 裝置。 「RCS訊息」經點對點加密技術保護後，訊息於裝置之間傳送的過程中，任何人都無法讀取其內容。

「RCS 訊息」對話會顯示全新鎖定圖示，以示對話訊息經點對點加密技術保護。系統預設開啟加密保護功能，且會陸續為「RCS訊息」的現有對話與新對話自動啟用此功能。