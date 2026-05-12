iOS 26.5現已發布！　一文睇清iPhone有咩新功能

經過幾個月的測試版後，Apple發布了iOS 26.5，雖然今次新功能不算多，亦未有升級Siri功能，但當中亦有少量實用改變，亦有安全修復。
RCS端對端加密
iOS 26.5最大的新功能是Apple與Google跨界合作，加入了對iPhone和Android設備之間RCS訊息的點對點加密技術支持，代表用戶發送給Android朋友的跨平台訊息，與其他iPhone iMessage更安全保密。
點對點加密「RCS訊息」功能推出Beta版，適用於運行iOS 26.5且由支援功能的無線網絡供應商提供服務的iPhone，以及具備最新「Google訊息」的Android 裝置。 「RCS訊息」經點對點加密技術保護後，訊息於裝置之間傳送的過程中，任何人都無法讀取其內容。
「RCS 訊息」對話會顯示全新鎖定圖示，以示對話訊息經點對點加密技術保護。系統預設開啟加密保護功能，且會陸續為「RCS訊息」的現有對話與新對話自動啟用此功能。
全新彩虹壁紙
iOS 26.5新增了一款色彩繽紛的全新Pride Luminance壁紙，設計上採用了Pride旗幟顏色，更有12款顏色選項以及可從12種自選顏色中進行自訂。
地圖推薦地點
地圖App新增了「推薦地點」功能，會根據最近的搜尋記錄和附近的熱門地點推薦可能想去的地方，但實試港版仍未有此功能。 iOS 26.5未來也可能會推出廣告，但目前尚未正式上線。
歐盟穿戴裝置規定
為了遵守歐盟《數碼市場法》，Apple允許第三方穿戴裝置存取一些以往僅限於Apple Watch和 AirPods的功能，例如智能手錶、耳機及電視。當中包括近距離配對、iPhone互動式通知、即時活動等。不過對第三方穿戴裝置的擴充支援僅限於位於歐盟境內且Apple帳戶設定為歐盟國家或地區的iPhone用戶。
其他更新
Apple的書籍app中提到了新的獎項欄目，不過港版未有更新。另外iOS 26.5新增了因紐特語（Inuktitut）鍵盤布局選項。從iPhone轉移資料到Android裝置時，新增選擇要移轉的郵件附件選項，包括「全部」、「1年」或「30天」。安全修復方面，iOS 26.5修復了50多個安全漏洞，雖然目前尚無證據顯示這些漏洞已被利用，但亦最好盡快更新以獲得最新的安全保護。