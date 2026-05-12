電器幫ElecBoy 5周年購物優惠　必搶$5循環扇、$55行動電源！（內附優惠碼）

輕電器網購平台電器幫ElecBoy推出年度最大型購物盛事「電器幫5周年生日賞」，即日起至5月25日，合共送出總值逾50萬優惠，網店及門市均有減價折扣。除了全場95折，更有門市限定必搶$5／$55專區、夏日家電32折等多重優惠。

全場95折無門檻 活動期間，網店及門市每日限量50個全單95折優惠，於網店結帳前輸入優惠碼「BDAY95」即可享全單95折；網店更額外加推97折優惠碼「BDAY97」，折上再折入手更抵。

門市限定必搶$5專區 門市特設$5／$55限量激搶專區，多款人氣夏日小家電及生活用品將分3周登場，涵蓋無線手提風扇、行動電源、花灑頭、拖板及鍵盤滑鼠套裝等。今個星期焦點產品為ITFIT空氣循環扇，原價$698，優惠價$5！數量有限售完即止。 夏日家電低至32折 精選超過30款夏日必備家電，包括冷氣機、抽濕機、風扇及雪櫃等，激減低至32折，配合全店95折優惠，盡享折上折。使用AlipayHK App領券結帳，即可享高達$888優惠。

全民集氣解鎖優惠 網店推出「集氣解鎖」活動，買滿$555減$55（優惠碼「BDAY-55A」）、滿$5555減$555（優惠碼「BDAY-555ZU」），相當於全單9折優惠。

週末免運再減$120 逢星期五六日，網店推出買滿$350免運優惠，結帳前輸入優惠碼「EC-5TH」全單免運，每日限量10名。而於網店購物滿$600並選擇門市自取，即可獲贈$20門市優惠券。同時以指定付款方式結帳，更可享即減高達$120優惠，當中包括Mastercard信用卡消費滿$2000即減$120，優惠碼「EBP-MC120」；AlipayHK消費滿$1499減$50、滿$1299減$30。