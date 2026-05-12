HP電腦閃購日銅鑼灣開倉低至3折　手提電腦$2899起、打印機$390起！

HP電腦閃購日將於5月13至5月18日一連6日，於時代廣場舉行電腦閃購日，選址更加方便！現場有多款桌面電腦及筆記簿型電腦限時激減，除了個人及商務電腦以低至3折發售外，更提供多款人氣戶品，包括Intel Core Ultra系列處理器陳列品可供選購。

超抵陳列品筆電

當中必搶每日限售1部的超抵陳列品，5月13日陳列品HP Laptop 15，原價$5599優惠價$2899；5月13日陳列品有HP OmniBook 7 Aero 13，原價$15,999，3折後優惠價$4699；5月14則有一部HP ENVY x360 Laptop 15，原價$11999優惠價$5699。另外亦有不少全新機款，HP 15售價$5199起、中高階機型HP OmniBook 3 NGAI PC 14售價$6999、桌上電腦HP Pro Mini 260 G9 $4199起。

閃購日當日除了部份陳列品加送保養服務之外，購買指定全新機款更會額外送3年有限保養服務。此外，更同時可享HP 3大增戶服務，包括HP 5大專門店的支援服務、中小企量購優惠、以及現場免人工協助升級記憶體等。中小企員工可親臨現場並以公司名片作登記，即有機會獲得價戶$50電子超市禮券，送完即止。