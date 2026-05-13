Serrini出任FUJIFILM instax SELF:ME企劃大使　推限量慈善即影即有相機套裝

由香港情緒健康學會主辦、FUJIFILM instax冠名贊助的「SELF:ME」企劃，以「真實的你 足夠的美」為核心主旨，為公眾尤其Gen Z世代，重新引導社會思考美的定義，接納個人獨特並學會欣賞未經修飾的自然模樣，鼓勵年輕人以更自在、更有力量的態度面對自我認同，同時提升社會對青少年自我形象及心理健康的關注，建立更正向、更包容的成長環境。

Serrini任企劃大使

FUJIFILM instax SELF:ME邀請Serrini擔任SELF:ME企劃大使，進一步傳遞理念，透過其影響力及親身分享，啟發更多年輕人明白，真正的自信並非來自外界認可，而是來自對自我本質的接納與肯定。

FUJIFILM instax即影即有強調「即時呈現、真實保留、無法修改」，透過影像記錄與分享，SELF:ME企劃希望引導年輕人重新看見自己、建立正向價值觀。 FUJIFILM instax同步推出 「SELF:ME Kit（慈善特別版）」套裝，包括instax mini 12即影即有相機、SELF:ME鏡子連minifilm鎖匙扣、SELF:ME特製濾鏡片及萬用筆，限量發售500 套、售價為$980。收益於扣除成本後，將全數撥捐至香港情緒健康學會，及協助推廣SELF:ME活動的社福機構。