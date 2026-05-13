Sony Xperia 1 VIII全新設計＋鏡頭升級　實試AI攝影助理點用法！

Sony Xperia 1 VIII正式發布，帶來新機身設計及攝影功能。

Sony旗艦智能手機系列Xperia 1 VIII正式發布，今年大刀闊斧帶來全新設計及色調，特別升級攝影功能，包括全新感光元件、全新長焦微距鏡頭、全新攝影模組布局，並新增AI攝影助理功能，頗有新鮮感！

全新原石質感 先說外觀，Xperia 1 VIII仍然維持Xperia 1系列的19.5:9比例，不過就換上全新ORE原石設計，帶來如岩石般的質感，靈感源自天然礦石的紋理及質感，比起一式一樣的光滑Android手機，的確帶來煥然一新的手感。相機模組、背面玻璃及鋁合金中框帶來一體化設計美學。機身配色有黑、銀、金及石榴紅，相當具辨識度。 機背的相機模組亦是一大改變，將招牌的1字並列改成兩排設計，遠攝感光元件比上代大4倍，重新設計了潛望鏡結構，為配合全新長焦感光元件而有此設計，變焦亦會更加連續流暢。官方亦表示三鏡頭包括16、24及70mm，在對態對比及雜訊控制均達到如全片幅的表現，微距更終於為自動變焦，拍攝更加輕鬆。

長焦微距鏡升級 相機鏡頭方面沿用上代的16、24mm鏡頭，主要升級70-140mm長焦微距鏡，色彩還原度及清晰度更高，同時降低雜訊及增強散景效果。微距改良成自動對焦，相片及影片均可支援，不過最短對焦距離增至15cm。人像方面散景亦更加自然，加上真實膚色還原，實試效果相當不錯，同時亦支援上代的AI自動取景功能。

全新AI攝影助理 今代的亮點在於新增的AI攝影助理，根據場景而進行識別，由AI建議最適合的濾鏡、色調、裁切以及焦距切換等，基於Creative Look帶來更有創意的影像表現，例如色彩更鮮明，或是散景效果更強的成像。實試這項功能有點像其他品牌的取景助手，不過就不是每次都會自動彈出，現時亦主要以改變濾鏡為主。進階方面則可以自行微調細節參數，改變相片的感覺。

音質再提升 另一項升級為全新研發的舞台立體聲揚聲器，由Sony Pictures及Sony Music合作調校，新開發的喇叭單元播放更清晰及動態音效，配合XM6耳機更可享穩定的無線聆聽體驗。同時保留3.5mm插孔，可透過有線耳機享受Walkman級音樂體驗。 其他配置包括晶片用上旗艦級Snapdragon 8 Elite Gen 5，並新增16GB+1TB配置，不過6.5吋FHD+ HDR OLED BRAVIA屏幕、5000mAh電池維持不變，保留microSD卡槽最多可擴充至2TB。 Xperia 1 VIII即日起開售，256GB售價$12099、512GB售價$12899、Sony Store獨家版本1TB售價$15899（只限金色）。5月13至19日優惠期間送全新設計手機殼、舊有客戶$500優惠、$799換購WF-1000XM6耳機或$1000超市禮券。