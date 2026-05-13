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科技
出版：2026-May-13 11:11
更新：2026-May-13 11:11

Samsung Galaxy S27傳評估引入京東方螢幕 以平衡成本

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Samsung Galaxy S27傳評估引入京東方螢幕 以平衡成本

Samsung Galaxy S27傳評估引入京東方螢幕 以平衡成本

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據南韓媒體最新消息指出，中國顯示面板巨頭京東方（BOE）正積極爭取加入 Samsung Galaxy S27 的供應體系。這一動向反映出京東方在看準同業 TCL 旗下華星光電（CSOT）成功打入三星中階手機供應鏈後，意圖進一步分食高階產品市場。

目前三星電子的中階主力機型 Galaxy A57 已採取多元供應商策略，雖然 Samsung Display 仍維持核心地位，但華星光電已穩坐第二大供應商位置。受到此成功模式啟發，京東方也希望能比照辦理，成為 Galaxy S27 系列中，繼 Samsung Display 之後的次要面板來源。對三星電子來講，引入具價格競爭力的中國面板廠，最直接的好處在於能更有效地壓低硬體成本，進而將省下的經費用於應對持續波動且日益昂貴的記憶體組件開支。

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Samsung Galaxy S27或引入具價格競爭力的中國面板廠，最直接的好處在於能更有效地壓低硬體成本 Samsung Galaxy S27網上效果圖 Samsung Galaxy S27網上效果圖

然而，這項潛在的合作背後隱藏著錯綜複雜的商業考量。報道分析指出，三星集團內部對於在旗艦機型使用京東方面板仍持保留態度。這主要是擔心若三星電子過度扶植競爭對手，可能會間接削弱自家子公司三星顯示在面對大客戶 Apple 時的議價能力與技術主導地位。

三星仍未有定案

隨著記憶體市場價格的演變，三星電子在利潤與零件品質之間面臨微妙的平衡考量。儘管中國面板廠憑藉價格優勢對三星顯示構成壓力，但最終 Galaxy S27 是否會打破過往慣例導入京東方產品，仍需視後續產能品質及集團戰略定奪。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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