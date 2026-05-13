Samsung Galaxy S27傳評估引入京東方螢幕 以平衡成本

據南韓媒體最新消息指出，中國顯示面板巨頭京東方（BOE）正積極爭取加入 Samsung Galaxy S27 的供應體系。這一動向反映出京東方在看準同業 TCL 旗下華星光電（CSOT）成功打入三星中階手機供應鏈後，意圖進一步分食高階產品市場。

目前三星電子的中階主力機型 Galaxy A57 已採取多元供應商策略，雖然 Samsung Display 仍維持核心地位，但華星光電已穩坐第二大供應商位置。受到此成功模式啟發，京東方也希望能比照辦理，成為 Galaxy S27 系列中，繼 Samsung Display 之後的次要面板來源。對三星電子來講，引入具價格競爭力的中國面板廠，最直接的好處在於能更有效地壓低硬體成本，進而將省下的經費用於應對持續波動且日益昂貴的記憶體組件開支。