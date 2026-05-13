摺疊屏幕手機成熱潮？傳HONOR、vivo、OPPO積極開發

近期市場消息指出，除了 Samsung有傳會在今年稍後時間發表 Galaxy Z Fold 8 Wide 之外，多個知名 Android 手機品牌亦正積極籌備進軍「闊屏幕」摺機市場。最新流出的業界資訊顯示，vivo、OPPO 以及 HONOR 均已經開始研發旗下首款採用加闊螢幕設計的摺疊手機，預計將會為市場帶來更豐富的產品選擇。

vivo準備推出X Fold 6

據爆料達人「智慧皮卡丘」最新透露的資訊，vivo 正著手準備下一代摺屏旗艦 X Fold 6。這款新機在鉸鏈與面板技術上有所升級，令螢幕摺痕變得更不明顯。消息更指出 vivo 未來的摺疊手機產品線將會逐漸採用更闊的螢幕比例設計，務求在展開後提供更寬廣的視覺空間與多工操作體驗。