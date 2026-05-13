摺疊屏幕手機成熱潮？傳HONOR、vivo、OPPO積極開發

近期市場消息指出，除了 Samsung有傳會在今年稍後時間發表 Galaxy Z Fold 8 Wide 之外，多個知名 Android 手機品牌亦正積極籌備進軍「闊屏幕」摺機市場。最新流出的業界資訊顯示，vivo、OPPO 以及 HONOR 均已經開始研發旗下首款採用加闊螢幕設計的摺疊手機，預計將會為市場帶來更豐富的產品選擇。
vivo準備推出X Fold 6
據爆料達人「智慧皮卡丘」最新透露的資訊，vivo 正著手準備下一代摺屏旗艦 X Fold 6。這款新機在鉸鏈與面板技術上有所升級，令螢幕摺痕變得更不明顯。消息更指出 vivo 未來的摺疊手機產品線將會逐漸採用更闊的螢幕比例設計，務求在展開後提供更寬廣的視覺空間與多工操作體驗。
在 vivo 積極佈局的同時，另外兩家大廠的進度同樣備受業界關注。據悉 OPPO 目前正在內部測試一款全新的闊屏幕摺疊手機，該裝置現階段正處於詳細的產品評估過程中，以確保軟硬件配置達到標準。至於 HONOR 方面，消息人士透露該品牌投入闊屏幕摺機的研發工作已經有一段時間，目前的開發進度相當穩定，並預期會在不久的將來正式對外公佈相關產品。
綜觀目前的智能手機市場，闊屏幕設計正成為摺機領域的發展指標。華為早前已經推出了擁有極闊螢幕比例的 Pura X Max，成功在市場上引起話題；而坊間亦一直有傳 Apple 正在秘密開發大螢幕的摺疊裝置，並有機會以 iPhone Ultra 之名登場。
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