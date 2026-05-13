Google The Android Show重點懶人包　Gemini Intelligence、Android Auto、Android 17功能更強大智能

Google The Android Show發布了多項全新功能。

Google在「The Android Show: I/O Edition 2026」分享了不少關於Gemini Intelligence、Android Auto、Android 17全新功能，裝置功能變得更體貼實用，而且更重磅發表了專為 Gemini Intelligence 打造的全新筆記型電腦Googlebook。

Gemini Intelligence更智能主動 Google宣布在Android系統上推出Gemini Intelligence，多個功能更智能及主動協助用戶處理日常大事務。的各項功能將於今個夏天起陸續推出，將率先登陸最新的Samsung Galaxy S26和Google Pixel 10手機，並將於今年稍後陸續擴展至智能手錶、汽車、智能眼鏡及筆記型電腦等更多Android 裝置。 ●跨應用程式自動處理多步驟工作，特別是外賣及共享乘車應用程式。能為用戶代勞處理各項任務，毋須在不同應用程式之間手動切換和複製資料，Gemini可即時根據用戶的指令行動，並由用戶進行最終確認。

●Android裝置的Gemini in Chrome，能協助用戶搜尋、總結及比較網頁內容，Chrome自動瀏覽功能可代用戶處理更多繁瑣事務。 ●Google的「自動填入」功能透過Gemini 「個人化智慧服務」，在各個應用程式一鍵填寫表格。 ●Google推出Rambler，這是Gemini Intelligence的一項全新功能，以自然地說話表達，它會擷取重點並將其整合成成簡明扼要的訊息，將口語表達轉化為流暢文字。 ●透過Gemini Intelligence，Google正邁向生成式使用者介面，透過「建立我的小工具」功能，用户只需以自然語言描述需求，即可建立完全個性化的專屬小工具。

●智能設計介面視覺系統的動畫效果可減少干擾，專心處理當前工作，更推出Pause Point功能，減少螢幕時間。



新一代車用Android Auto Android Auto為用戶帶來新駕駛體驗、頂級的娛樂功能，以及更實用的Gemini。內建 Google服務的汽車現涵蓋16個品牌、超過100款車型，並將迎來全新及升級版的應用程式，當中包括與駕駛體驗更深度整合的Gemini和Google地圖。 ●Android Auto加入了個人化設計與小工具，並有全新字型、動畫效果及桌布，更將無邊框Google地圖帶進用戶的儀表板。Immersive Navigation令Google地圖將以生動的3D實景呈現，清晰顯示建築物、天橋與地形分布，並顯示關鍵細節，包括行車線、紅綠燈及停車標誌等。

●Android Auto首次支援YouTube等應用程式，在支援型號以60fps FHD畫質，由停車檔切換至行車檔時，影片轉換為純音訊模式。音訊方面支援Dolby Atmos，YouTube Music、Spotify等影音應用程式亦有視覺介面升級。 ●Gemini Intelligence功能可在Android Auto上使用，理解當下的情境、預測需求，並代為處理各項事務。 ●內建Google 務的汽車能直接在螢幕上使用Google產品與服務，包括影音應用程式、遊戲等豐富的應用程式生態系統，更還將支援Zoom等視訊會議應用程式。 ●系統與汽車系統硬件深度整合，能協助用戶解答與其汽車的相關問題，並有即時車道指引功能，將助Google地圖的Immersive Navigation系統變得更精準。

Android 17全新功能 Android即將推出多項升級創意工具，由更深度的社交媒體整合以至全新AI驅動的編輯工具，協助創作者聚焦最重要的事情。 ●Screen Reactions功能可同時錄製自己和螢幕畫面，將自己真實反應直接疊加在熱門短片、熱議的留言區、或最新發布的送禮指南等不同畫面上，此功能將於今年夏季率先在Pixel裝置上陸續推出。 ●Google與Meta合作，在Android裝置上呈獻更豐富的Instagram體驗。當中包括Ultra HDR拍攝與播放、內建影片防震功能、整合夜視拍攝模式，拍攝到上傳的流程保持清晰畫質。Google正為Instagram的Edits影片製作應用程式帶來一系列Android裝置專屬的全新AI工具，包括mart Enhance即時提升相片及影片畫質、Sound Separation分離如風聲、雜音與背景音樂等不同類型的音軌，移除多餘的雜音。

●Android針對平板電腦展示進行全面升級，包括Adobe Premiere應用程式將登陸Android，並有獨家模板與特效，直接在應用程式內創作並發佈YouTube Shorts。由Google與Samsung為專業級創作者而打造的Advanced Professional Video儲存效率最高的專業影片格式，透過Snapdragon 8 Elite Gen 5的專屬硬件加速功能，現已支援Samsung Galaxy S26 Ultra及vivo X300 Ultra，並將於今年稍後陸續支援更多旗艦裝置。 ●全新Noto 3D表情符號，以3D呈現添一絲實體感。

Android安全與私隱 Android正從作業系統演化為智能系統，Google強調遵循三大核心原則，包括賦予用戶明確的控制權、全面的數據保障及作業透明度。用戶可隨時選擇開啟或關閉整項功能，或停用特定的組件。Gemini助理僅在用戶發出明確指示時，才會開始自動執行任務，並僅可存取用戶授權它使用的應用程式，無法讀取裝置上的其他資料，代用戶進行任何購買交易前，必須先獲得用戶的確認。採用世界級的安全架構與技術，確保無論儲存在手機還是雲端的資訊均能獲得保障。

Google確保用戶能掌握AI助理在裝置上的運作情況，以及數據的處理方式。包括即時指標、「隱私權資訊主頁」中的活動記錄等。用戶可以點擊「查看進度」以實時監察 Gemini 的操作過程。

全新筆記型電腦Googlebook Googlebook專為Gemini Intelligence打造，以Gemini實用功能為核心、能與用户生活中的各種裝置無縫協作，配合頂級硬件設計的全新筆記型電腦。Google正與Acer、ASUS、Dell、HP及 Lenovo等合作打造首批Googlebook，並以彩色的燈條作為標記。 ●Googlebook專為Gemini Intelligence而設計的筆記型電腦，「Magic Pointer」游標可啟動與Gemini 互動；每當用户將游標指向螢幕上的某個內容，它就能提供快速且符合情境的建議。 ●Google亦將「建立我的小工具」功能引入Googlebook，透過簡單指令即可自訂小工具，並打造專屬的個人化資訊板。

●電腦融入Android生態系統，在電腦與手機之間享受無縫銜接的流暢體驗，直接點開筆記型電腦上的手機應用程式使用。透過Googlebook的檔案瀏覽器，直接從手機輕鬆檢視、搜尋或存取檔案。